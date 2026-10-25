சீன டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு மீது பொருள் குவிப்பு வரி விதிப்பு
சீன டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு மீது பொருள் குவிப்பு வரி விதிப்பு
UPDATED : அக் 26, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 25, 2026 09:54 PM
புதுடில்லி: சீனாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் குறிப்பிட்ட வகை டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு மீது, டன்னுக்கு 460 – 681 டாலர் பொருள் குவிப்பு வரியை இந்தியா மீண்டும் விதித்துள்ளது. இந்த வரி 5 ஆண்டுகளுக்கு அமலில் இருக்கும் என, மத்திய நிதி அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது.
சீனாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு, இந்திய சந்தையில் குறைந்த விலையில் விற்பனை செய்யப்படுவதால், உள்நாட்டு தொழில்துறை பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக, வர்த்தக தீர்வுகளுக்கான பொது இயக்குநரகம் நடத்திய புதிய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
இதையடுத்து, உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்களின் நலனை பாதுகாக்கவும், குறைந்த விலை இறக்குமதியால் ஏற்படும் பாதிப்பை கட்டுப்படுத்தவும் குறிப்பிட்ட சீன இறக்குமதிகளுக்கு 5 ஆண்டுகளுக்கு குவிப்பு வரி விதிக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது.