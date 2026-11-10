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புதுடில்லி: சீனாவின் ஏற்றுமதி கடந்த சில மாதங்களாகவே அதிகரித்து கொண்டு வருவதால், அந்நாட்டின் வர்த்தக உபரி தொடர்ந்து இரண்டாவது ஆண்டாக 1 லட்சம் கோடி டாலரை தாண்டியுள்ளது.
சீன சுங்கத்துறை வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ புள்ளிவிபரங்களின்படி, 2026 ஜன., – அக்., காலத்தில் அந்நாட்டின் வர்த்தக உபரி 1.04 லட்சம் கோடி டாலராக உள்ளது.
ஏற்றுமதி மதிப்பு இறக்குமதியை விட அதிகம் இருப்பதே வர்த்தக உபரி என்று அழைக்கப்படுகிறது.
செமிகண்டக்டர் சிப்கள், எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் ஆட்டோமொபைல் உள்ளிட்ட உயர் தொழில்நுட்ப பொருட்களின் ஏற்றுமதி அதிகரித்ததே இந்த வளர்ச்சிக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளது.
மீண்டும் 1 லட்சம் கோடி டாலரை தாண்டியது சீனாவின் வர்த்தக உபரி
மீண்டும் 1 லட்சம் கோடி டாலரை தாண்டியது சீனாவின் வர்த்தக உபரி
UPDATED : நவ 11, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:40 PM
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புதுடில்லி: சீனாவின் ஏற்றுமதி கடந்த சில மாதங்களாகவே அதிகரித்து கொண்டு வருவதால், அந்நாட்டின் வர்த்தக உபரி தொடர்ந்து இரண்டாவது ஆண்டாக 1 லட்சம் கோடி டாலரை தாண்டியுள்ளது.
சீன சுங்கத்துறை வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ புள்ளிவிபரங்களின்படி, 2026 ஜன., – அக்., காலத்தில் அந்நாட்டின் வர்த்தக உபரி 1.04 லட்சம் கோடி டாலராக உள்ளது.
ஏற்றுமதி மதிப்பு இறக்குமதியை விட அதிகம் இருப்பதே வர்த்தக உபரி என்று அழைக்கப்படுகிறது.
செமிகண்டக்டர் சிப்கள், எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் ஆட்டோமொபைல் உள்ளிட்ட உயர் தொழில்நுட்ப பொருட்களின் ஏற்றுமதி அதிகரித்ததே இந்த வளர்ச்சிக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளது.