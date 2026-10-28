சிட்டி யூனியன் வங்கி நிகர லாபம் 26% உயர்வு

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புதுடில்லி: நடப்பு நிதியாண்டின் செப்., வரையிலான இரண்டாவது காலாண்டில், சிட்டி யூனியன் வங்கியின் நிகர லாபம் 26 சதவீதம் அதிகரித்து 416 கோடி ரூபாயாக உள்ளதாக வங்கியின் நிதிநிலை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில் வங்கியின் நிகர லாபம் 329 கோடி ரூபாயாக இருந்தது. வங்கியின் வட்டி வருவாயும் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது.
வங்கியின் வட்டி வருவாய் 27 சதவீதம் உயர்ந்து 2,092 கோடி ரூபாயாக உள்ளது. இது முந்தைய நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில் 1,653 கோடி ரூபாயாக இருந்தது. மேலும், நிகர வாராக்கடன் விகிதம் முந்தைய ஆண்டின் 0.90 சதவீதத்தில் இருந்து, தற்போது 0.48 சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 28, 2026 10:54 PM
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புதுடில்லி: நடப்பு நிதியாண்டின் செப்., வரையிலான இரண்டாவது காலாண்டில், சிட்டி யூனியன் வங்கியின் நிகர லாபம் 26 சதவீதம் அதிகரித்து 416 கோடி ரூபாயாக உள்ளதாக வங்கியின் நிதிநிலை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில் வங்கியின் நிகர லாபம் 329 கோடி ரூபாயாக இருந்தது. வங்கியின் வட்டி வருவாயும் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது.
வங்கியின் வட்டி வருவாய் 27 சதவீதம் உயர்ந்து 2,092 கோடி ரூபாயாக உள்ளது. இது முந்தைய நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில் 1,653 கோடி ரூபாயாக இருந்தது. மேலும், நிகர வாராக்கடன் விகிதம் முந்தைய ஆண்டின் 0.90 சதவீதத்தில் இருந்து, தற்போது 0.48 சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.