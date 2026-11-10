அமெரிக்காவுக்கான ஆடை ஏற்றுமதி போர் சூழல் மாறியும் மந்த நிலை: ஏற்றுமதியாளர்கள் கவலை
அமெரிக்காவுக்கான ஆடை ஏற்றுமதி போர் சூழல் மாறியும் மந்த நிலை: ஏற்றுமதியாளர்கள் கவலை
UPDATED : நவ 11, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:40 PM
திருப்பூர்: மேற்காசிய போர் சூழல் மாறிய பிறகும், இந்திய ஆடை ஏற்றுமதியில் இயல்பு நிலை திரும்பவில்லை; அமெரிக்க ஏற்றுமதியில், 21 சதவீதம் அளவுக்கு சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதாக, ஏற்றுமதியாளர் கூறுகின்றனர்.
கொரோனா தொற்றுக்கு பின், இந்திய ஆடை ஏற்றுமதி, அபார வளர்ச்சி பெற்றது. வளர்ந்த நாடுகளின் ‘சீனா பிளஸ் ஒன்’ கொள்கையின் கீழ், சீனா மட்டுமின்றி கூடுதலாக இன்னொரு நாடாக, இந்தியாவுடன் வர்த்தகம் செய்ய அவை முன்வந்தன. ஆண்டுக்கு ஆண்டு ஏற்றுமதியும் அதிகரித்து வந்தது.
இருப்பினும், மேற்காசிய போரால் கச்சா எண்ணெய் நகர்வு முடங்கியதால், உலகம் முழுதும், மூலப்பொருட்கள் விலை உயர்ந்து வர்த்தகம் பாதிக்கப்பட்டது.
நடப்பு நிதியாண்டின் துவக்கத்தில் இருந்தே, ஆடை ஏற்றுமதி வளர்ச்சி மந்தமாக இருந்தது. கடந்த ஏப்., முதல் ஜூலை வரையிலான, ஆடை ஏற்றுமதி, 44 ஆயிரத்து, 640 கோடி ரூபாயாக பதிவாகியுள்ளது; இது, கடந்த நிதியாண்டில், 47 ஆயிரத்து, 124 கோடி ரூபாயாக இருந்தது.
அமெரிக்காவுக்கான ஆடை ஏற்றுமதி, 2025 – 26ம் நிதியாண்டின், ஏப்., முதல் ஜூலை வரை, 15 ஆயிரத்து, 859 கோடி ரூபாயாக இருந்தது. நடப்பு நிதியாண்டின், ஏப்., – ஜூலை மாதங்களில், 13 ஆயிரத்து, 177 கோடி ரூபாயாக குறைந்துள்ளது.
இதுகுறித்து ஆடை ஏற்றுமதியாளர்கள் கூறுகையில், “அமெரிக்க வரி உயர்வு பிரச்னை ஆறு மாதங்களுக்கு நீடித்ததால், அதிலிருந்து மீண்டுவர, மேலும் ஆறு மாதங்கள் தேவைப்பட்டது.
அதற்குள், மேற்காசிய போர் சூழலால், வளர்ந்த நாடுகளிலும், மக்களின் வாங்கும் திறன் குறைந்தது. இதனால், ஆடை ஏற்றுமதி வளர்ச்சி மந்தமாகிவிட்டது. இருப்பினும், சில மாதங்களில் நிலைமை சீராகுமென எதிர்பார்க்கிறோம்,” என்றனர்.