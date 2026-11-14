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அக்., ஆடை ஏற்றுமதி 30 சதவீதம் உயர்வு

அக்., ஆடை ஏற்றுமதி 30 சதவீதம் உயர்வு

UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 14, 2026 10:36 PM

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UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 14, 2026 10:36 PM

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திருப்பூர்: கடந்த அக்., மாத ஆடை ஏற்றுமதி, 2025 அக்டோபரை விட 30 சதவீதம் அதிகரித்து, 12,290 கோடி ரூபாயாக உள்ளது. இது, நடப்பு நிதியாண்டின் அதிகபட்ச மாதாந்திர வளர்ச்சியாகும்.

கடந்த நிதியாண்டின் அக்., மாதம் 9,455 கோடி ரூபாய்க்கு ஆடை ஏற்றுமதி ஆகியிருந்தது. அமெரிக்க இறக்குமதி வரி உயர்வின் பாதிப்பு அப்போதுதான் தொடங்கியது. வரி உயர்வுக்கு தீர்வு காணப்பட்டதால் தற்போது அது அதிகபட்ச வளர்ச்சியை கண்டுள்ளது.

கடந்த 2025 – 26ம் நிதியாண்டின், ஏப்., – அக்., காலத்தில், 76 ஆயிரத்து, 468 கோடி ரூபாயாக இருந்த ஆடை ஏற்றுமதி, நடப்பு நிதியாண்டின் இதே காலத்தில் 81 ஆயிரத்து, 590 கோடி ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது.

திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்க தலைவர் சுப்பிரமணியன் கூறுகையில், “போர்ச்சூழல் படிப்படியாக மறைந்து வருவதால், அக்., மாதத்தில் இருந்து ஏற்றுமதி இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியுள்ளது. பிரிட்டன் ஒப்பந்தம், ஜூலை 15ம் தேதி முதல் அமலுக்கு பின், அந்நாட்டுக்கான ஆடை ஏற்றுமதி அதிகரித்து வருகிறது,” என்றார்.

ஆயத்த ஆடை ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கவுன்சில் தலைவர் சக்திவேல் கூறுகையில், “ இந்திய ஆடை ஏற்றுமதித்துறை மீண்டும் வளர்ச்சி பாதைக்கு திரும்பியுள்ளது. தேவை யை பூர்த்தி செய்ய தொழிலாளர்கள் கி டைப்பதுதான் தற்போது சவாலாக உள்ளது,” என்றார்.

2023 – 24 | ரூ.7,564 கோடி


2024 – 25 | ரூ.9,304 கோடி
2025 – 26 | ரூ.9,455 கோடி
2026 – 27 | ரூ.12,290 கோடி



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