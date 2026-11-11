45 நாள் ‘பேமென்ட்’ விதியில் மாற்றம் ஆடை உற்பத்தியாளர்கள் கோரிக்கை
45 நாள் ‘பேமென்ட்’ விதியில் மாற்றம் ஆடை உற்பத்தியாளர்கள் கோரிக்கை
UPDATED : நவ 12, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 11, 2026 11:00 PM
திருப்பூர்: குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கான வருமான வரிச்சட்டம் 43பி (ஹெச்) பிரிவில், அனைத்து வர்த்தகர்களுக்கும் பொருந்தும் வகையில் மாற்றம் கொண்டுவர வேண்டும் என, ஆடை உற்பத்தியாளர்கள் கோரியுள்ளனர்.
குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு வழங்க வேண்டிய தொகையை, 45 நாட்களுக்குள் வழங்குவதை கட்டாயமாக்கும் இச்சட்டத்திருத்தம், 2024 ஏப்., 1 முதல் அமலுக்கு வந்தது.
இதனால், பின்னலாடை துறையில் நிட்டிங், சாய ஆலை, எம்ப்ராய்டரி, பிரின்டிங் உள்ளிட்ட ஜாப் ஒர்க் நிறுவனங்களுக்கு உரிய தொகை, 45 நாட்களுக்குள் கிடைக்கிறது.
ஆனால், ஆடை உற்பத்தியாளர்களுக்கு, வர்த்தகர்களிடம் இருந்து விற்பனை தொகை, 45 நாட்களுக்குள் கிடைப்பதில்லை. பண்டிகை கால ஆர்டர்களுக்கான நிலுவை தொகையை வசூலிப்பதும் சிக்கலாக உள்ளது. திருப்பூர் ஆர்பிட்ரேஷன் கவுன்சில் பொதுச்செயலர் பொன்னுசாமி கூறியதா வது:
ஜாப் ஒர்க் நிறுவனங்களுக்கு 45 நாட்களுக்குள் பணம் வழங்குகிறோம். ஆனால், ஆடைகளை கொள்முதல் செய்பவர்களிடம் இருந் து தொகையை பெற, 90 நாட்கள் வரை ஆகிறது. இந்த நடைமுறை சிக்கலை தவிர்க்க, உற்பத்தியாளர்கள், வியாபாரிகள், வர்த்தகர்கள் என அனைத்து தரப்பினருக்கும், 45 நாட்களுக்குள் பணம் வழங்குவதை கட்டாயமாக்கும் வகையில் சட்டத்திருத்தம் செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.