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தமிழக ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள், செயற்கை நுண்ணறிவு உள்ளிட்ட தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்குவதற்கான செலவை குறைக்கும் வகையில், 45,000 அமெரிக்க டாலர் (இந்திய மதிப்பில் 42.59 லட்சம் ரூபாய்) வரை கிளவுட் சேவை கிரெடிட் வழங்கப்பட உள்ளது.
இதற்காக, தமிழக அரசின் 'ஸ்டார்ட்அப் டி.என்.,' அமைப்பு, அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த 'வல்ட்ர்' நிறுவனத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.
தகுதியான ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள், மென்பொருள் உருவாக்கம், புதிய தொழில்நுட்பங்களை சோதித்தல், செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்பாடுகளை மேம்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு இந்த கிரெடிட்டை பயன்படுத்தலாம்.
சலுகை
தகுதி : கிளவுட் கிரெடிட் : தள்ளுபடி(%)
ஆரம்பநிலை நிறுவனம் : 2,500 : 20
நிதியுதவி பெற்ற ஸ்டார்ட் அப் : 45,000 : 20
தமிழக புத்தொழில் நிறுவனங்களுக்கு ரூ.42 லட்சம் வரை ‘கிளவுட் கிரெடிட்’ சலுகை: கிளவுட் சேவை செலவை குறைக்க ஒப்பந்தம்
தமிழக புத்தொழில் நிறுவனங்களுக்கு ரூ.42 லட்சம் வரை ‘கிளவுட் கிரெடிட்’ சலுகை: கிளவுட் சேவை செலவை குறைக்க ஒப்பந்தம்
UPDATED : நவ 03, 2026 04:41 PM
ADDED : நவ 03, 2026 04:37 PM
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தமிழக ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள், செயற்கை நுண்ணறிவு உள்ளிட்ட தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்குவதற்கான செலவை குறைக்கும் வகையில், 45,000 அமெரிக்க டாலர் (இந்திய மதிப்பில் 42.59 லட்சம் ரூபாய்) வரை கிளவுட் சேவை கிரெடிட் வழங்கப்பட உள்ளது.
இதற்காக, தமிழக அரசின் 'ஸ்டார்ட்அப் டி.என்.,' அமைப்பு, அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த 'வல்ட்ர்' நிறுவனத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.
தகுதியான ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள், மென்பொருள் உருவாக்கம், புதிய தொழில்நுட்பங்களை சோதித்தல், செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்பாடுகளை மேம்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு இந்த கிரெடிட்டை பயன்படுத்தலாம்.
சலுகை
தகுதி : கிளவுட் கிரெடிட் : தள்ளுபடி(%)
ஆரம்பநிலை நிறுவனம் : 2,500 : 20
நிதியுதவி பெற்ற ஸ்டார்ட் அப் : 45,000 : 20