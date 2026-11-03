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/செய்திகள்/வர்த்தகம்/பொது/தமிழக புத்தொழில் நிறுவனங்களுக்கு ரூ.42 லட்சம் வரை ‘கிளவுட் கிரெடிட்’ சலுகை: கிளவுட் சேவை செலவை குறைக்க ஒப்பந்தம்

தமிழக புத்தொழில் நிறுவனங்களுக்கு ரூ.42 லட்சம் வரை ‘கிளவுட் கிரெடிட்’ சலுகை: கிளவுட் சேவை செலவை குறைக்க ஒப்பந்தம்

தமிழக புத்தொழில் நிறுவனங்களுக்கு ரூ.42 லட்சம் வரை ‘கிளவுட் கிரெடிட்’ சலுகை: கிளவுட் சேவை செலவை குறைக்க ஒப்பந்தம்

UPDATED : நவ 03, 2026 04:41 PM

ADDED : நவ 03, 2026 04:37 PM

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UPDATED : நவ 03, 2026 04:41 PM ADDED : நவ 03, 2026 04:37 PM

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தமிழக ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள், செயற்கை நுண்ணறிவு உள்ளிட்ட தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்குவதற்கான செலவை குறைக்கும் வகையில், 45,000 அமெரிக்க டாலர் (இந்திய மதிப்பில் 42.59 லட்சம் ரூபாய்) வரை கிளவுட் சேவை கிரெடிட் வழங்கப்பட உள்ளது.

இதற்காக, தமிழக அரசின் 'ஸ்டார்ட்அப் டி.என்.,' அமைப்பு, அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த 'வல்ட்ர்' நிறுவனத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.

தகுதியான ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள், மென்பொருள் உருவாக்கம், புதிய தொழில்நுட்பங்களை சோதித்தல், செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்பாடுகளை மேம்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு இந்த கிரெடிட்டை பயன்படுத்தலாம்.

சலுகை

தகுதி : கிளவுட் கிரெடிட் : தள்ளுபடி(%)

ஆரம்பநிலை நிறுவனம் : 2,500 : 20

நிதியுதவி பெற்ற ஸ்டார்ட் அப் : 45,000 : 20

கிளவுட் கிரெடிட்


இணையம் வாயிலாக சர்வர் மற்றும் கணினி செயலாக்கத் திறன் போன்ற சேவைகளை பயன்படுத்த வழங்கப்படும் முன்கூட்டிய சேவை மதிப்பே 'கிளவுட் கிரெடிட்'. இதை பணமாக பெற முடியாது; அனுமதிக்கப்பட்ட கிளவுட் சேவைகளுக்கான கட்டணத்தில் பயன்படுத்தலாம்.இதன் மூலம், சொந்தமாக அதிக திறன் கொண்ட கணினி கட்டமைப்பை அமைப்பதற்கான ஆரம்ப செலவை குறைக்க வாய்ப்புள்ளது.



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