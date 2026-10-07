கொப்பரை விலை உயர்வில்லை தென்னை விவசாயிகள் கவலை

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ADDED : அக் 07, 2026 10:44 PM
ஈரோடு: வரத்து குறைந்த நிலையிலும், தேங்காய், கொப்பரை விலை உயராததால், தென்னை விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
இது குறித்து தமிழ்நாடு சிறு, குறு விவசாயிகள் சங்க மாநில தலைவர் சுதந்திரராசு கூறியதாவது:
கோடை மழை, பருவ மழையில் நன்கு வளர்ந்து, பூப்பிடித்து ஜன., – மே தேங்காய், கொப்பரை தேங்காய் சீசன் நன்றாக இருக்கும். கடந்தாண்டு மழை குறைவு; இந்தாண்டு சுத்தமாக மழை இல்லாததால், தேங்காய் வரத்து சரிந்தது.
நேற்று மொடக்குறிச்சி ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில், ஒரு கிலோ தேங்காய், 50.19 – 53.63 ரூபாய்க்கும், கடந்த, 3ல் பெருந்து றை சொசைட்டியில் ஒரு கிலோ கொப்பரை தேங்காய், 143.01 – 155.19 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது.
இந்தாண் டு அதிகபட்சமாக, 180 ரூபாய்க்கு மேல் கொப்பரை விலை போ கவில்லை.
வரும் ஜன., சீசனுக்கு கடந்த மாதமே குரும்பை பிடித்து, 5 மாதத்தில் காய் முதிர்ந்து பலன் தர வேண்டும். கடும் வெயிலால் பெரும் பாலான தென்னையில் குரு ம்பை பிடிக்காமலும், பிடித்த குரும்பையில் பூ உதிர்ந்தும் கவலை அடைய செய்துள்ளது.
இவ்வாறு கூறினார்.