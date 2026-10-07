தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/வர்த்தகம்/பொது/கொப்பரை விலை உயர்வில்லை தென்னை விவசாயிகள் கவலை

கொப்பரை விலை உயர்வில்லை தென்னை விவசாயிகள் கவலை

கொப்பரை விலை உயர்வில்லை தென்னை விவசாயிகள் கவலை

UPDATED : அக் 08, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 07, 2026 10:44 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 08, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 07, 2026 10:44 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

ஈரோடு: வரத்து குறைந்த நிலையிலும், தேங்காய், கொப்பரை விலை உயராததால், தென்னை விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.

இது குறித்து தமிழ்நாடு சிறு, குறு விவசாயிகள் சங்க மாநில தலைவர் சுதந்திரராசு கூறியதாவது:

கோடை மழை, பருவ மழையில் நன்கு வளர்ந்து, பூப்பிடித்து ஜன., – மே தேங்காய், கொப்பரை தேங்காய் சீசன் நன்றாக இருக்கும். கடந்தாண்டு மழை குறைவு; இந்தாண்டு சுத்தமாக மழை இல்லாததால், தேங்காய் வரத்து சரிந்தது.

நேற்று மொடக்குறிச்சி ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில், ஒரு கிலோ தேங்காய், 50.19 – 53.63 ரூபாய்க்கும், கடந்த, 3ல் பெருந்து றை சொசைட்டியில் ஒரு கிலோ கொப்பரை தேங்காய், 143.01 – 155.19 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது.

இந்தாண் டு அதிகபட்சமாக, 180 ரூபாய்க்கு மேல் கொப்பரை விலை போ கவில்லை.

வரும் ஜன., சீசனுக்கு கடந்த மாதமே குரும்பை பிடித்து, 5 மாதத்தில் காய் முதிர்ந்து பலன் தர வேண்டும். கடும் வெயிலால் பெரும் பாலான தென்னையில் குரு ம்பை பிடிக்காமலும், பிடித்த குரும்பையில் பூ உதிர்ந்தும் கவலை அடைய செய்துள்ளது.

இவ்வாறு கூறினார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us