தென்னை நார் பொருள் ஏற்றுமதி: முதலிடம் வகிக்கிறது இந்தியா சர்வதேச தென்னை நார் சங்க தலைவர் தகவல்
தென்னை நார் பொருள் ஏற்றுமதி: முதலிடம் வகிக்கிறது இந்தியா சர்வதேச தென்னை நார் சங்க தலைவர் தகவல்
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 14, 2026 10:36 PM
பொள்ளாச்சி: “உலக நாடுகளில் தென்னை நார் பொருட்கள் ஏற்றுமதியில், இந்தியா முதலிடம் வகிக்கிறது. 2025 – 26ம் நிதியாண்டில், 6,614 கோடி ரூபாய்க்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளது,” என, சர்வதேச தென்னை நார் சங்க தலைவர் கவுதமன் தெரிவித்தார்.
இந்தியாவின், 14 மாநிலங்களில், 60 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சிறு, குறு, நடுத்தர தென்னை நார் மற்றும் சார்பு பொருட்கள் உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள் உள்ளன; 50 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் நேரடியாகவும், மறைமு கமாகவும் வேலைவாய்ப்பு பெறுகின்றனர்.
சில ஆண்டுகளாக, தென்னை நாரை மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரித்து விற்பனைக்காக அனுப்பப்படுகின்றன. அதில், தென்னை நார் காகிதம், ஜன்னல்களில் பயன்படுத்தப்படும் தென்னை நார் விரிப்புகள், நார்பலகை, நார் தட்டு போன்ற பல்வேறு மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிக்கப் படுகின்றன.
இது குறித்து கவுதமன் கூறு கையில், “2025 – 2026ம் நிதியாண்டு, ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட கயிறு பொருட்கள் மதிப்பு மொத்தம், 6,614 கோடி ரூபாயாகும். அதேபோன்று, உள்நாட்டு வர்த்தம், ரூ.16 ஆயிரம் கோடிக்கு நடந்தது.
‘‘ஆண்டு தோறும் வர்த்தகம் அதிகரித்து வருகிறது,” என்றார்.