கோவை தொழிலின் மையப்புள்ளியான கொடிசியா

UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 04:37 AM
கோ வையின் முக்கிய அடையாளமாக கொடிசியா வர்த்தக மையம் உள்ளது. 1969ம் ஆண்டு 38 உறுப்பினர்களுடன் துவங்கப்பட்ட கோவை மாவட்ட சிறு தொழிற்சாலைகள் சங்கம் (கொடிசியா), இன்றைக்கு 7,244 உறுப்பினர்களுடன் தொழில் அமைப்புகளுக்கான முக்கிய சங்கமாக மாறியுள்ளது. இன்ஜினியரிங், பம்ப் மோட்டார், பவுண்டரி, பேப்ரிகேஷன், ஆட்டோமொபைல், கட்டுமானம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறையை சேர்ந்தவர்கள் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.
நாட்டின் பொருளாதாரத்துக்கு குறு சிறு நடுத்தர நிறுவனங்கள் முதுகெலும்பு. அவர்களின் பிரச்னைகளை மத்திய, மாநில அரசுகளிடம் எடுத்து சொல்லி, சிறு நிறுவனங்களுக்கான போட்டித் திறனை உலகத்தரத்துக்கு உயர்த்துவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளனர். கோவையின் வளர்ச்சிக்காக கடந்த அரை நூற்றாண்டாக கொடிசியா பல்வேறு முன்னேடுப்புகளை எடுத்துள்ளது. 1988ம் ஆண்டு முதல் கொடிசியா சார்பில் தொழில்துறைக்கான கண்காட்சி நடத்தப்படுகிறது. ஆரம்பத்தில் பி.எஸ்.ஜி கல்லூரியின் மைதானத்தில் தான் கண்காட்சி நடத்தப்பட்டது.
கடந்த 2000ம் ஆண்டு ஜனவரியில் விமான நிலையம் அருகே 2 லட்சம் சதுரடியில் கொடிசியா வர்த்தக வளாகம் திறக்கப்பட்டது. உலக தொழில்முனைவோர் மாநாடு, கருத்தரங்கு, கார்ப்பரேட் கூட்டங்கள், வி.ஐ.பி திருமணங்கள் உள்ளிட்டவையும் நடைபெறுகிறது. கொரோனா காலத்தில் தற்காலிக மருத்துவமனையாகவும் செயல்ப ட்டது. தொழில்முனைவோருக்கு புதிய வாய்ப்பை வழங்குவதுடன், கோவையின் தொழில் வளர்ச்சி அடுத்தக்கட்டம் செல்லவும் உதவியாக உள்ளது. நம் உற்பத்தியை உலக சந்தைக்கு கொண்டு செல்லவும், உலகளவு மேம்பட்ட தொழில்நுட்பத்தை சிறு நிறுவனங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கு மையமாக உள்ளது.
கொடிசியாவில் நடைபெறும் ஒவ்வொரு கண்காட்சியும் தனித்துவமிக்கது. தொழில்துறைக்காக இன்டெக், விவசாயத்துக்கு அக்ரி இன்டெக், கட்டுமானத்துறைக்கு பில்டு இன்டெக், சப் கான்ட்ராக்ட் தொடர்பாக சப்கான் கண்காட்சி, எலக்ட்ரிகல் மற்றும் எலக்ட்ரானிக் துறைக்கு எலக்ட்ரோடெக் கண்காட்சி, மூலப்பொருட்களுக்கு ரா மெட் இந்தியா, தண்ணீருக்காக வாட்டர் இன்டெக், கோயம்புத்தூர் ஷாப்பிங் பெஸ்டிவல், கோயம்புத்தூர் புத்தக திருவிழா கண்காட்சிகள் மிகவும் பிரபலமானவை. இதில் பல்வேறு மாவட்டங்கள், மாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்தும் கலந்து கொள்வார்கள். இதுதவிர தொழில்துறை தொடர்பாக பல சர்வதேச கண்காட்சிகள் நடைபெறும்.
மோப்பிரிபாளையம் மற்றும் கள்ளப்பாளையத்தில் 370 ஏக்கர் பரப்பில் கொடிசியா தொழிற்பூங்கா உள்ளது. ரூ.3,000 கோடி முதலீட்டில் துவங்கப்பட்ட இந்த தொழிற்பூங்கா மூலம் 10,000 பேர் நேரடி, 20,000 பேர் மறைமுக வேலை வாய்ப்பு பெறுகிறார்கள். ராணுவ தளவாட உற்பத்தி மற்றும் ஆராய்ச்சியை ஊக்குவிப்பதற்காக மத்திய அரசின் உதவியுடன், கள்ளப்பாளையத்தில் ஆராய்ச்சி மையம் அமைக்கப்பட்டது. இந்தியாவில் தொழில் அமைப்பு சார்பில் துவங்கப்பட்ட முதல் ராணுவ ஆராய்ச்சி மையம் இதுதான். இதற்காக மத்திய அரசு விருது வழங்கி கவுரவித்தது.