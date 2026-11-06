வர்த்தக வாகன விற்பனை 14 சதவீதம் உயர்வு

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சென்னை: கடந்த அக்டோபரில் உள்நாட்டு வர்த் தக வாகன விற்பனை, 14 சதவீதம் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.
கடந்த ஆண்டு அக்டோபரில் 96,903 வர்த்தக வாகனங்கள் விற்பனையான நிலையில், நடப்பாண்டு அக்டோபரில் 1.10 லட்சம் வாகனங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டு உள்ளன.
ADDED : நவ 06, 2026 12:32 AM
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சென்னை: கடந்த அக்டோபரில் உள்நாட்டு வர்த் தக வாகன விற்பனை, 14 சதவீதம் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.
கடந்த ஆண்டு அக்டோபரில் 96,903 வர்த்தக வாகனங்கள் விற்பனையான நிலையில், நடப்பாண்டு அக்டோபரில் 1.10 லட்சம் வாகனங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டு உள்ளன.