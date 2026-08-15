தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/வர்த்தகம்/பொது/﻿ போட்டி தேர்வு பயிற்றுவிப்பு சந்தை: 2030ல் ரூ.2.47 லட்சம் கோடியை எட்டும்; 'ரெட்சீர்' ஆய்வில் தகவல்

﻿ போட்டி தேர்வு பயிற்றுவிப்பு சந்தை: 2030ல் ரூ.2.47 லட்சம் கோடியை எட்டும்; 'ரெட்சீர்' ஆய்வில் தகவல்

﻿ போட்டி தேர்வு பயிற்றுவிப்பு சந்தை: 2030ல் ரூ.2.47 லட்சம் கோடியை எட்டும்; 'ரெட்சீர்' ஆய்வில் தகவல்

UPDATED : ஆக 15, 2026 06:54 AM

ADDED : ஆக 15, 2026 06:49 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஆக 15, 2026 06:54 AM ADDED : ஆக 15, 2026 06:49 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

புதுடில்லி: 'நாட்டின் போட்டி தேர்வு பயிற்றுவிப்பு சந்தை வரும் 2030ல் 2.47 லட்சம் கோடி ரூபாயாக அதிகரிக்கும்' என சந்தை ஆய்வு நிறுவனமான ரெட்சீர் வெளியிட்டுள்ள ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து அதில் தெரிவித்துள்ளதாவது: இளநிலை படிப்புகளுக்கான நுழைவு தேர்வுகள், தேர்வு தயாரிப்பு துறையில் அதிக முதலீடு கொண்ட பிரிவாக உள்ளது.

தேர்வுக்கான பயிற்றுவிப்பு நிறுவனத்தை தேர்வு செய்யும்போது, அந்த நிறுவனத்தின் முந்தைய வெற்றியையே கருத்தில் கொள்கின்றனர்.

கட்டணம், நிறுவனத்தின் பிரபலத்தன்மை ஆகியவை குறைந்த முக்கியத்துவமே பெற்றுள்ளன.Image 1609208

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us