உயரும் கொப்பரை தேங்காய் விலை; 1 கிலோ 60 ரூபாய் வரை அதிகரிப்பு
உயரும் கொப்பரை தேங்காய் விலை; 1 கிலோ 60 ரூபாய் வரை அதிகரிப்பு
ADDED : ஆக 14, 2026 06:37 AM
ஈரோடு: கொப்பரை தேங்காய் விலை உயர்வதால், தேங்காய் எண்ணெய் விலையும் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது.
ஈரோடு, திருப்பூர், கோவை, டெல்டா மாவட்டங்களில் கொப்பரை தேங்காய் விலை, ஒரு கிலோ அதிகபட்சமாக, 80 முதல், 110 ரூபாய்க்குள் விற்பனையாகும். கடந்த, 2018ல், முதல் தர கொப்பரை கிலோ, 147 ரூபாய், 2025 ஜூலையில், 282 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. பின், வரத்து அதிகரித்ததால் விலை குறைந்தது.
தற்போது மழை குறைவாக பெய்த நிலையில், ஈரோடு, திருப்பூர், கோவை மாவட்டங்களில் தேங்காய் உற்பத்தி ஓரளவு இருந்தும், கொப்பரை விலை உயரவில்லை.
தென்னை மரங்களை வெள்ளை ஈக்கள், கேரள வாடல் நோய் தாக்குதலால் தேங்காய் விளைச்சல் குறைந்தது. இருப்பினும் கொப்பரை தேங்காய் விலையும், 110 முதல், 120 ரூபாய்க்குள் முடங்கியது. கடந்த ஜூலை 10ல், 145 ரூபாயானது. தற்போது தேவை அதிகரிப்பு, தீபாவளி பண்டிகை மற்றும் முன்னதாக ஓணம் வருவதால் கொள்முதல் அதிகரித்துள்ளது.
இதனால் பெருந்துறையில் முதல் தர கொப்பரை, ஒரு கிலோ நேற்று முன்தினம், 156.66 - 170.60 ரூபாய், வேறு சில விற்பனை கூடங்களில், 175 ரூபாய் வரை விற்றதால் விவசாயிகள் உற்சாகம் அடைந்துள்ளனர்.
கடந்த மாதங்களில், 130 ரூபாயாக இருந்து, 170 ரூபாய்க்கு விலை போகிறது. வரும் நாட்களில் போதிய மழை பெய்தால், விளைச்சல் அதிகரித்து விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது. -சீனிவாசன், ஈரோடு வேளாண் வணிக கண்காணிப்பாளர் கொப்பரை விலை உயர்வதால், தேங்காய் எண்ணெய் லிட்டர், 320 முதல், 340 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது. சில ஆலைகளில், 360 முதல், 400 ரூபாயாகவும் உயர்த்தி உள்ளனர். எண்ணெய் தேவை அதிகரிப்பு, கொப்பரை வரத்து சரிவே காரணம் -மரச்செக்கு எண்ணெய் நிறுவனத்தினர். எல் நினோவால் இந்தோனேஷியா, மலேசியாவில் பாமாயில் உற்பத்தி குறைந்துள்ளது. தமிழகத்தில் தேங்காய், கொப்பரை உற்பத்தி குறைந்து விலை உயர்கிறது. தேங்காய் எண்ணெய், மருத்துவ பயன்பாடு, உணவு பொருட்களில் சேர்ப்புக்காக கொப்பரை தேவை மேலும் உயரும். எனவே, இருப்பு வைத்து லாபத்துக்கு விற்கலாம். -நல்லசாமி, கீழ்பவானி பாசன விவசாயிகள் நலச்சங்க தலைவர்