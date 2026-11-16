செலவும் சேமிப்பும்(Tag) சூடான நீரை மீண்டும் பயன்படுத்தி செலவு குறைப்பு
செலவும் சேமிப்பும்(Tag) சூடான நீரை மீண்டும் பயன்படுத்தி செலவு குறைப்பு
UPDATED : நவ 16, 2026 04:26 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:24 PM
தொழில்: ஜவுளி
தொழில்நுட்பம்: நீராவியில் இருந்து கிடைக்கும் நீரை மறுபயன்பாடு செய்யும் அமைப்பு. பயன்பாட்டுக்கு பின் நீராவியில் இருந்து கிடைக்கும் சூடான நீரை சேகரித்து, அதன் வெப்பம் குறையாமல் மீண்டும் பாய்லருக்கு அனுப்பும் அமைப்பு இது. இதனால் குளிர்ந்த நீரை புதிதாக சூடாக்க வேண்டிய தேவை குறைகிறது.
பிரச்னை:
ஜவுளி ஆலைகளில் துணிகளுக்கு சாயமேற்றவும், உலர்த்தவும் நீராவி பயன்படுத்தப்படுகிறது. பயன்பாட்டுக்கு பின் நீராவி, சூடான நீராக மாறுகிறது. இந்த நீரை வீணாக வெளியேற்றுவதால், மீண்டும் நீரை சூடாக்க கூடுதல் செலவு ஏற்படுகிறது.
மாற்றம்:
இயந்திரங்களையும் பாய்லரையும் இணைக்கும் வகையில் குழாய்கள் அமைக்கப்பட்டன. அவற்றின் வழியாக செல்லும் நீரின் வெப்பம் குறையாமல் இருக்க, வெப்ப தடுப்பு உறைகள் பொருத்தப்பட்டன.
பயன்:
பாய்லருக்கு நேரடியாக சூடான நீர் கிடைப்பதால், நீராவி தயாரிக்க தேவையான வெப்பத்தின் அளவும், உற்பத்தி செலவும் குறைந்தன.