பஞ்சு விலை மீண்டும் அதிகரிப்பு; ஒசைரி நுால் கிலோ ரூ.5 உயர்வு: ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் கவலை
பஞ்சு விலை மீண்டும் அதிகரிப்பு; ஒசைரி நுால் கிலோ ரூ.5 உயர்வு: ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் கவலை
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 01:20 AM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:15 AM
திருப்பூர்: பஞ்சு விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால், பின்னலாடை தயாரிப்புக்கான ஒசைரி நுால் விலை, கிலோவுக்கு ஐந்து ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. இதனால், ஆடை உற்பத்தியாளர்கள் கலக்கம் அடைந்துள்ளனர்.
சர்வதேச சந்தையில், பஞ்சு விலை மீண்டும் உயர துவங்கியுள்ளது. இதன் எதிரொலியாக, நம் நாட்டிலும் பஞ்சு விலை உயர்ந்து வருகிறது. நேற்றைய நிலவரப்படி, 68,000 ரூபாயாக இருந்த ஒரு கேண்டி (356 கிலோ) பஞ்சு, 70,000 ரூபாயை எட்டியுள்ளது. நேற்று, ஒசைரி நு ால் விலை, கிலோவுக்கு ஐந்து ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
கடந்த மாத தொடக்கத்தில், கிலோவுக்கு, 10 ரூபாய் விலை குறைக்கப்பட்டது. பின், ஜூன் 22ம் தேதியும், நேற்றும், தலா ஐந்து ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. நுால் விலை அடிக்கடி உயர்வதால், உற்பத்தி செலவு அதிகரிக்கும்; நஷ்டத்தை சந்திக்க நேரிடுமென, ஜவுளி தொழில்துறையினர் கலக்கமடைந்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து பின்னலாடை உற்பத்தியாளர்கள் கூறுகையில், 'குறுகிய காலத்துக்கு, பஞ்சு இறக்குமதி வரிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டதால் பயனில்லை. தற்போதைய விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்தும் வகையில்,2027 பிப்., மாதம் வரையிலான வரிவிலக்கு சலுகை நீட்டிக்கப்பட வேண்டும்.' என்றனர்.