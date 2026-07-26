﻿ பருத்தி உற்பத்தி 291 லட்சம் பேல்களாக சரிவு

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புதுடில்லி: நாட்டின் பருத்தி உற்பத்தி கடந்த நிதியாண்டில் 291 லட்சம் பேல்களாக சரிந்துள்ளது என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து பார்லி.,யில் ஜவுளி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளதாவது:
கடந்த 2020 - 21ல் 352 லட்சம் பேல்களாக பருத்தி உற்பத்தி இருந்த நிலையில் 2025 - 26ல் 291 லட்சம் பேல்களாக குறைந்துள்ளது. பருத்தி உற்பத்தி ஹெக்டேருக்கு 428 மற்றும் 451 கிலோவாக உள்ளது. பருத்தி சாகுபடி பரப்பு குறைந்துள்ளது. அதாவது, கடந்த 2020-21ல் 132 லட்சம் ஹெக்டேராக இருந்த நிலையில் 2025-26ல் 114 லட்சம் ஹெக்டராக குறைந்துள்ளது.
பருத்தி உற்பத்தியை அதிகரிக்க 5,659 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஜவுளி தொழில் துறையினருக்கு ஆதரவாக பருத்தி இறக்குமதிக்கான 11 சதவீத வரி ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
ADDED : ஜூலை 26, 2026 02:13 AM
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புதுடில்லி: நாட்டின் பருத்தி உற்பத்தி கடந்த நிதியாண்டில் 291 லட்சம் பேல்களாக சரிந்துள்ளது என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து பார்லி.,யில் ஜவுளி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளதாவது:
கடந்த 2020 - 21ல் 352 லட்சம் பேல்களாக பருத்தி உற்பத்தி இருந்த நிலையில் 2025 - 26ல் 291 லட்சம் பேல்களாக குறைந்துள்ளது. பருத்தி உற்பத்தி ஹெக்டேருக்கு 428 மற்றும் 451 கிலோவாக உள்ளது. பருத்தி சாகுபடி பரப்பு குறைந்துள்ளது. அதாவது, கடந்த 2020-21ல் 132 லட்சம் ஹெக்டேராக இருந்த நிலையில் 2025-26ல் 114 லட்சம் ஹெக்டராக குறைந்துள்ளது.
பருத்தி உற்பத்தியை அதிகரிக்க 5,659 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஜவுளி தொழில் துறையினருக்கு ஆதரவாக பருத்தி இறக்குமதிக்கான 11 சதவீத வரி ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.