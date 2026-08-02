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﻿ பருத்தி உற்பத்தி கடும் சரிவு இறக்குமதியை மட்டுமே நம்பும் சூழல்

﻿ பருத்தி உற்பத்தி கடும் சரிவு இறக்குமதியை மட்டுமே நம்பும் சூழல்

ADDED : ஆக 02, 2026 01:53 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 01:53 AM

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திருப்பூர்: உள்நாட்டு பருத்தி பஞ்சு உற்பத்தி கணிசமாக குறைந்துள்ளதால், தேவையை சமாளிக்க இறக்குமதியையே நம்பியிருக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

மத்திய ஜவுளித்துறை ஆணையர் தலைமையில், கடந்த 28ம் தேதி கூடிய தேசிய பருத்தி ஆலோசனைக்குழு, நாடு முழுதும் உள்ள விவசாயிகள், வியாபாரிகள் மற்றும் தொழில்துறையினருடன் விரிவான ஆலோசனை நடத்தியது. முடிவில், திருத்தப்பட்ட புதிய 'பஞ்சு இருப்பு நிலை குறிப்பு' வெளியிடப்பட்டது.

அதன்படி, நடப்பு பருத்தி ஆண்டில் (2025 அக்., - 2026 செப்.,) பஞ்சு உற்பத்தி, வெறும் 291 லட்சம் பேல்களாக மட்டுமே (ஒரு பேல் 170 கிலோ) இருக்கும் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இது, 2023 - 24ல், 325 லட்சம் பேல்களாகவும், கடந்தாண்டில் 294 லட்சம் பேல்களாகவும் இருந்த நிலையில், தொடர்ச்சியாக விளைச்சல் சரிவை சந்தித்து வருகிறது.

மறுபுறம், பஞ்சுக்கான உள்நாட்டு தேவை கடந்தாண்டில், 322 லட்சம் பேல்களில் இருந்து, நடப்பு ஆண்டில் 336 லட்சம் பேல்களாக உயர்ந்துள்ளது. தேவை அதிகரித்து, விளைச்சல் குறைந்ததால் ஏற்பட்ட இடைவெளியை நிரப்ப, இதுவரை இல்லாத அளவாக, 51 லட்சம் பேல் பஞ்சு, வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்ய வேண்டிய சூழல் உருவாகியுள்ளது.

பஞ்சு 'பேலன்ஸ் ஷீட்' (அடைப்புக்குறிக்குள் கடந்தாண்டு நிலவரம்) (லட்சம் பேல்) தொடக்க கையிருப்பு 45.50 (47.47) பஞ்சு உற்பத்தி 290.24 ( 297.24) பஞ்சு இறக்குமதி 55 (41.40 ) மொத்த வரத்து 390.74 ( 386.11) நுாற்பாலைகளுக்கான தேவை 320 ( 306.54) ஜவுளி அல்லாத பஞ்சு தேவை 16 (16 ) பஞ்சு ஏற்றுமதி 12 ( 18.07 ) மொத்த தேவைகள் 348 (340.61 ) இறுதி கையிருப்பு 42.74 (45.50 )



வரிவிலக்கு தொடர வேண்டும்


தமிழ்நாடு ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் அசோசியேஷன் (டாஸ்மா) தலைமை ஆலோசகர் வெங்கடாசலம் கூறுகையில், ''சந்தைக்கு வரும் தினசரி பஞ்சு வரத்து வெறும் 2,500 பேல்களாக சரிந்து விட்டது. புதிய பருத்தி சீசன் தொடங்குவதற்கு இன்னும் இரண்டு மாதங்கள் ஆகும். அதுவரை, ஜவுளி தொழில் முடங்காமல் இயங்க இறக்குமதி பஞ்சே ஒரே வழி என்பதால், இறக்குமதி வரிவிலக்கை மேலும் ஓராண்டுக்கு, நீட்டிக்க வேண்டும்,'' என்றார்.



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