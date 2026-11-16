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வரும் நவ., 24ம் தேதி திருகார்த்திகை பண்டிகை கொண்டாடப்படுவதை ஒட்டி, சேலம் மாவட்டத்தில் அகல் விளக்கு உற்பத்தியில் கைவினை கலைஞர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இவர்களிடம், சென்னை, சேலம், கோவை, ஈரோடு, திருச்சி, நாமக்கல் பகுதிகளை சேர்ந்த வியாபாரிகள் ஆர்டர்களை கொடுத்துவருகின்றனர் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.
சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி, தேவூர், மேட்டுத்தெரு குலாலர் தெரு மற்றும் மேல் சித்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள 100-க்கும் மேற்பட்ட மண்பாண்ட தொழிலாளகள் இப்பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தற்போது வறண்ட வானிலை நிலவுவது, அகல் விளக்குகளை காயவைக்கும் பணிக்கு மிகவும் சாதகமாக அமைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
200 எண்ணிக்கை கொண்ட ஒரு மூட்டை அகல் விளக்கு விலை ரூ.160 – ரூ.200 ஆகும்
கைவினைஞர்களின் இடர்களும்.. கோரிக்கைகளும் சேலத்தில் அகல் விளக்கு உற்பத்தி தீவிரம்
கைவினைஞர்களின் இடர்களும்.. கோரிக்கைகளும் சேலத்தில் அகல் விளக்கு உற்பத்தி தீவிரம்
ADDED : நவ 16, 2026 05:36 PM
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வரும் நவ., 24ம் தேதி திருகார்த்திகை பண்டிகை கொண்டாடப்படுவதை ஒட்டி, சேலம் மாவட்டத்தில் அகல் விளக்கு உற்பத்தியில் கைவினை கலைஞர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இவர்களிடம், சென்னை, சேலம், கோவை, ஈரோடு, திருச்சி, நாமக்கல் பகுதிகளை சேர்ந்த வியாபாரிகள் ஆர்டர்களை கொடுத்துவருகின்றனர் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.
சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி, தேவூர், மேட்டுத்தெரு குலாலர் தெரு மற்றும் மேல் சித்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள 100-க்கும் மேற்பட்ட மண்பாண்ட தொழிலாளகள் இப்பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தற்போது வறண்ட வானிலை நிலவுவது, அகல் விளக்குகளை காயவைக்கும் பணிக்கு மிகவும் சாதகமாக அமைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
200 எண்ணிக்கை கொண்ட ஒரு மூட்டை அகல் விளக்கு விலை ரூ.160 – ரூ.200 ஆகும்