கடன் திட்டம் ! ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களுக்கு ரூ.20 கோடி வரை கடன் உத்தரவாதம்
கடன் திட்டம் ! ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களுக்கு ரூ.20 கோடி வரை கடன் உத்தரவாதம்
UPDATED : நவ 03, 2026 03:55 PM
ADDED : நவ 03, 2026 03:48 PM
தொழிலை விரிவுபடுத்த நிதி தேவைப்படும் ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள், வங்கிகள் மற்றும் தகுதியான நிதி நிறுவனங்களிடம் கடன் பெறுவதை எளிதாக்கும் வகையில், மத்திய அரசு 'கிரெடிட் கேரண்டி ஸ்கீம் பார் ஸ்டார்ட்அப்ஸ்' திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது.
திட்டம்: சி.ஜி.எஸ்.எஸ்., (ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களுக்கான கடன் உத்தரவாதத் திட்டம்)
உத்தரவாத வரம்பு: அதிகபட்சம் ரூ.20 கோடி
தகுதி: மத்திய தொழில் மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக மேம்பாட்டு துறையின் (டி.பி.ஐ.ஐ.டி.,) அங்கீகாரம் பெற்ற ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள்.
கவனிக்க
வங்கிகள் அல்லது நிதி நிறுவனங்களில் கடன் தவணை தவறியிருக்கக் கூடாது. வாராக்கடன் கணக்காகவும் வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கக் கூடாது. தொழில் திட்டத்தின் நிதி நிலை மற்றும் கடனை திருப்பிச் செலுத்தும் திறனை கடன் வழங்கும் நிறுவனம் மதிப்பிடும்.
விண்ணப்பிக்கும் வழி
'ஜன் சமர்த்' இணையதளம் வாயிலாகவோ, திட்டத்தில் பங்கேற்கும் வங்கி அல்லது தகுதியான நிதி நிறுவனத்தை நேரடியாக அணுகியோ விண்ணப்பிக்கலாம்.
குறிப்பு
ரூ.20 கோடி என்பது அனைவருக்கும் வழங்கப்படும் கடன் அல்லது மானியம் அல்ல. தகுதியான கடன்களுக்கு நிதி நிறுவனங்கள் பெறக்கூடிய உத்தரவாத வரம்பு. கடன் ஒப்புதல், வட்டி மற்றும் பிற நிபந்தனைகள் கடன் வழங்கும் நிறுவனத்தின் மதிப்பீட்டுக்கு உட்பட்டவை.
கடனுக்கான உத்தரவாதம் (pie Chart)
கடன் தொகை : உத்தரவாதம்
ரூ.10 கோடி வரை : 85%
ரூ.10 கோடிக்கு மேல் : 75%