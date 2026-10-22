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72 லட்சம் ஏக்கரில் அங்கீகரிக்கப்படாத பி.டி., பருத்தி சாகுபடி

72 லட்சம் ஏக்கரில் அங்கீகரிக்கப்படாத பி.டி., பருத்தி சாகுபடி

UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 22, 2026 10:24 PM

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UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 22, 2026 10:24 PM

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புதுடில்லி: மொத்த பருத்தி சாகுபடி நிலப்பரப்பில் அங்கீகரிக்கப்படாத பி.டி., பருத்தி சாகுபடி 65 – 72 லட்சம் ஏக்கரில் பரவி உள்ளது.

விதை தொ ழில்துறை கூட்டமைப்பு மற்றும் தேசிய விதை சங்கத்தின் ஆதரவோடு தெற்காசிய உயிர் தொழில்நுட்பம் மையம், ம ஹா., தெலுங்கானா, ஆந்திரா மற்றும் ராஜஸ்தானில் மேற்கொண்ட ஆய்வில், இது தெரிய வந்தது.

இந்த ஆய்வின்படி, 72.70 சதவீத மாதிரிகளில் அங்கீகரிக் கப்படாத களைக்கொல்லி எதிர்ப்பு திறன் கொண்ட மரபணுக்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

பூச்சி எதிர்ப்பு திறன் கொண்ட மரபணுக்கள் 53.70 சதவீத மாதிரிகளில் கண்டறியப்பட் டுள்ளன.

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