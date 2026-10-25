ரூபாய் நோட்டுகள் புழக்கம் ரூ.43 லட்சம் கோடியாக உயர்வு: ரிசர்வ் வங்கி அறிக்கையில் தகவல்
ரூபாய் நோட்டுகள் புழக்கம் ரூ.43 லட்சம் கோடியாக உயர்வு: ரிசர்வ் வங்கி அறிக்கையில் தகவல்
UPDATED : அக் 26, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 25, 2026 09:54 PM
புதுடில்லி: நாட்டில் புழக்கத்தில் உள்ள ரூபாய் நோட்டுகளின் மதிப்பு 43.46 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது. இது, கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் அதிகபட்ச வளர்ச்சி என ரிசர்வ் வங்கியின் அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது. டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை ஊக்குவிக்கப்பட்டு வரும் நிலையிலும், பணப்புழக்கம் அதிகரித்துள்ளதை இது காட்டுகிறது.
இதுகுறித்து அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
பணப்புழக்கம் எனப்படும் ரூபாய் நோட்டுகளின் சுழற்சி, அக்டோபர் 15ம் தேதி நிலவரப்படி 13.5 சதவீதம் அதிகரித்து 43.46 லட்சம் கோடி ரூபாய் ஆகியுள்ளது. இது கடந்த 5 ஆண்டுகளில் அதிகபட்ச அளவு. பணப்புழக்கத்தின் அதீத வளர்ச்சிக்கு வெளிநாடுகளில் இருந்து வங்கிகள் திரட்டிய டாலர் முதலீடுகள் முக்கிய காரணமாக இருந்தன.
இவ்வாறு அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.