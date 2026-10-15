பாதுகாப்பு, விண்வெளி பைரோடெக்னிக்ஸ் துறைக்கு 35 ஏக்கரில் பொது வசதி மையம் அமைக்க திட்டம்
பாதுகாப்பு, விண்வெளி பைரோடெக்னிக்ஸ் துறைக்கு 35 ஏக்கரில் பொது வசதி மையம் அமைக்க திட்டம்
UPDATED : அக் 15, 2026 05:41 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:36 PM
பட்டாசு உற்பத்திக்கு பெயர் பெற்ற சிவகாசியை, பாதுகாப்பு மற்றும் விண்வெளி பைரோடெக்னிக்ஸ் துறைக்கும் கொண்டு செல்லும் வகையில், ஒருங்கிணைந்த பொது வசதி மையம் அமைக்க தமிழக தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
விருதுநகர் மாவட்டம், சிவகாசியில் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ள ‘சிவகாசி பைரோடெக்னிக் பொது வசதி மையம்’ தொடர்பான விரிவான திட்ட அறிக்கை மற்றும் நிதி ஆய்வு தயாரிக்க ஆலோசகரை தேர்வு செய்வதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளியை டிட்கோ கோரியுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அக்.8ல் வெளியிடப்பட்டது; விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்க நவ.13 மாலை 3:00 மணி வரை அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது
இந்த மையம் கிட்டத்தட்ட 35 ஏக்கரில் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால், மையத்திற்கான இடம் இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை. சாத்தியமான இடங்களை கண்டறிந்து, டிட்கோ ஒப்புதலுக்காக பரிந்துரைப்பதும் தேர்வு செய்யப்படும் ஆலோசகரின் பணிகளில் ஒன்றாக இருக்கும்.
சிவகாசி பட்டாசு தொழில் தொடர்ந்து பாதுகாப்பு விபத்துகள், பசுமை பட்டாசுகளுக்கான விதிமுறைகள், அங்கீகரிக்கப்பட்ட சோதனை மற்றும் தரச்சான்று வசதி இல்லாமை, தொழிலாளர்களுக்கு முறையான திறன் சான்றிதழ் இல்லாமை போன்ற சவால்களை எதிர்கொண்டு வருகிறது.
இந்த குறைபாடுகளை சரிசெய்வதுடன், பாரம்பரிய பட்டாசு உற்பத்தியில் உள்ள நிறுவனங்கள் அதிக மதிப்புள்ள பாதுகாப்பு மற்றும் விண்வெளி பயன்பாட்டுக்கான பைரோடெக்னிக்ஸ் தயாரிப்புகள் நோக்கி மாறுவதற்கான வாய்ப்பையும் இந்த மையம் உருவாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த முயற்சியை வரவேற்றுள்ளார். சீனாவின் லியுயாங் நகரில் ஆராய்ச்சி மற்றும் இயந்திரமயமாக்கல் உள்ளிட்ட வசதிகளுடன் பைரோடெக்னிக்ஸ் பூங்கா செயல்படுவதை சுட்டிக்காட்டிய அவர், அரசு நிர்வாகத்தில் இதுபோன்ற பொது வசதி மையம் சிவகாசியில் அமைந்தால், முழுமையான சுற்றுச்சூழல் நட்பு தயாரிப்புகளை உருவாக்குவதற்கும் உதவும்
கணேசன் பஞ்சுராஜன்,
தலைவர் , பட்டாசு மற்றும் அமோர்சஸ் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்