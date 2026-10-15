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பாதுகாப்பு, விண்வெளி பைரோடெக்னிக்ஸ் துறைக்கு 35 ஏக்கரில் பொது வசதி மையம் அமைக்க திட்டம்

பாதுகாப்பு, விண்வெளி பைரோடெக்னிக்ஸ் துறைக்கு 35 ஏக்கரில் பொது வசதி மையம் அமைக்க திட்டம்

UPDATED : அக் 15, 2026 05:41 PM

ADDED : அக் 15, 2026 05:36 PM

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UPDATED : அக் 15, 2026 05:41 PM ADDED : அக் 15, 2026 05:36 PM

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பட்டாசு உற்பத்திக்கு பெயர் பெற்ற சிவகாசியை, பாதுகாப்பு மற்றும் விண்வெளி பைரோடெக்னிக்ஸ் துறைக்கும் கொண்டு செல்லும் வகையில், ஒருங்கிணைந்த பொது வசதி மையம் அமைக்க தமிழக தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

விருதுநகர் மாவட்டம், சிவகாசியில் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ள ‘சிவகாசி பைரோடெக்னிக் பொது வசதி மையம்’ தொடர்பான விரிவான திட்ட அறிக்கை மற்றும் நிதி ஆய்வு தயாரிக்க ஆலோசகரை தேர்வு செய்வதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளியை டிட்கோ கோரியுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அக்.8ல் வெளியிடப்பட்டது; விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்க நவ.13 மாலை 3:00 மணி வரை அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது

இந்த மையம் கிட்டத்தட்ட 35 ஏக்கரில் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால், மையத்திற்கான இடம் இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை. சாத்தியமான இடங்களை கண்டறிந்து, டிட்கோ ஒப்புதலுக்காக பரிந்துரைப்பதும் தேர்வு செய்யப்படும் ஆலோசகரின் பணிகளில் ஒன்றாக இருக்கும்.

சிவகாசி பட்டாசு தொழில் தொடர்ந்து பாதுகாப்பு விபத்துகள், பசுமை பட்டாசுகளுக்கான விதிமுறைகள், அங்கீகரிக்கப்பட்ட சோதனை மற்றும் தரச்சான்று வசதி இல்லாமை, தொழிலாளர்களுக்கு முறையான திறன் சான்றிதழ் இல்லாமை போன்ற சவால்களை எதிர்கொண்டு வருகிறது.

இந்த குறைபாடுகளை சரிசெய்வதுடன், பாரம்பரிய பட்டாசு உற்பத்தியில் உள்ள நிறுவனங்கள் அதிக மதிப்புள்ள பாதுகாப்பு மற்றும் விண்வெளி பயன்பாட்டுக்கான பைரோடெக்னிக்ஸ் தயாரிப்புகள் நோக்கி மாறுவதற்கான வாய்ப்பையும் இந்த மையம் உருவாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த முயற்சியை வரவேற்றுள்ளார். சீனாவின் லியுயாங் நகரில் ஆராய்ச்சி மற்றும் இயந்திரமயமாக்கல் உள்ளிட்ட வசதிகளுடன் பைரோடெக்னிக்ஸ் பூங்கா செயல்படுவதை சுட்டிக்காட்டிய அவர், அரசு நிர்வாகத்தில் இதுபோன்ற பொது வசதி மையம் சிவகாசியில் அமைந்தால், முழுமையான சுற்றுச்சூழல் நட்பு தயாரிப்புகளை உருவாக்குவதற்கும் உதவும்
கணேசன் பஞ்சுராஜன்,
தலைவர் , பட்டாசு மற்றும் அமோர்சஸ் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்


பட்டாசுக்கும் விண்வெளிக்கும் தொடர்பு


பட்டாசும், பாதுகாப்பு மற்றும் விண்வெளி பைரோடெக்னிக்ஸ் தயாரிப்புகளும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட எரிப்பு தொழில்நுட்பத்தை அடிப்படையாக கொண்டவை. சிவகாசியில் ஏற்கெனவே உள்ள இந்த உற்பத்தி அனுபவத்தை உயர்தர சோதனை மற்றும் துல்லிய தொழில்நுட்பத்துடன் மேம்படுத்தி புதிய துறைகளுக்கு கொண்டு செல்ல திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.



தொழில் நிறுவனங்களுக்கு வாய்ப்பு


பைரோடெக்னிக்ஸ் என்பது பட்டாசு தயாரிப்புகளுக்கு மட்டும் பயன்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்பம் அல்ல. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெப்பம், ஒளி, வாயு அல்லது உந்துவிசை தேவைப்படும் பாதுகாப்பு மற்றும் விண்வெளி சார்ந்த சில பயன்பாடுகளிலும் இந்த தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
எனவே, சிவகாசியில் ஏற்கனவே உள்ள உற்பத்தி திறன், தொழிலாளர் அனுபவம் மற்றும் தொழில் கட்டமைப்பை மேம்படுத்தி, அதிக மதிப்புள்ள புதிய தயாரிப்பு பிரிவுகளுக்கு நிறுவனங்களை கொண்டு செல்வதே இந்த திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கங்களில் ஒன்றாக உள்ளது.



ஒரே இடத்தில்


புதிய மையத்தை வெறும் உற்பத்தி வளாகமாக அல்லாமல், பட்டாசு மற்றும் பைரோடெக்னிக்ஸ் துறைக்கு தேவையான பல்வேறு வசதிகளை ஒரே இடத்தில் கொண்ட ஒருங்கிணைந்த மையமாக உருவாக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
தயாரிப்புகளுக்கான சோதனை வசதி
அங்கீகரிக்கப்பட்ட தரச்சான்று வசதி
புதிய தயாரிப்புகளுக்கான ஆராய்ச்சி
உற்பத்தியில் தானியங்கி தொழில்நுட்பம்
தொழிலாளர்களுக்கு திறன் பயிற்சி
புதிய தொழில்நுட்பங்களை வணிக பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வருதல்



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