கோவையில் மின் கட்டமைப்பை மேம்படுத்த கோரிக்கை: தொழில் நிறுவனங்களுக்கு தடையற்ற மின்சாரம் வழங்க வலியுறுத்தல்
கோவையில் மின் கட்டமைப்பை மேம்படுத்த கோரிக்கை: தொழில் நிறுவனங்களுக்கு தடையற்ற மின்சாரம் வழங்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 27, 2026 04:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:24 PM
கோவை மாவட்டத்தில் சிறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு தடையற்ற மின்சாரம் கிடைக்கும் வகையில், புதிய மின்பாதைகள், அதிக திறன் கொண்ட மின்மாற்றிகள் உள்ளிட்ட கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த வேண்டும் என குறுந்தொழில் நிறுவனங்கள் வலியுறுத்தியுள்ளன.
இதுகுறித்து, தமிழ்நாடு கைத்தொழில் மற்றும் குறுந்தொழில் முனைவோர் சங்கமான, 'டாக்ட்' சார்பில், தமிழ்நாடு மின் பகிர்மான கழகத்துக்கு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கோவை மாவட்டத்தில் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு அருகிலேயே ஏராளமான சிறு, குறு தொழில் நிறுவனங்கள் இயங்கி வருகின்றன. இவற்றுக்கு சீரான மின்சாரம் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய, கூடுதல் கட்டமைப்பு வசதிகள் தேவைப்படுவதாக சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், சங்கம் தெரிவித்துள்ளதாவது:
கோடை காலத்தில் மின்தடையை தவிர்க்க, கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள துணை மின் நிலையங்களுக்கு கூடுதல் மின்பாதைகளை அமைக்க வேண்டும். தற்போது சில மின்பாதைகள் 12 கி.மீ., வரை நீண்டுள்ள நிலையில், புதிய மின்பாதைகளின் நீளம் 5 கி.மீ.,க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். மேலும், மின்னழுத்த ஏற்றத்தாழ்வுகளை தவிர்க்க, அதிக திறன் கொண்ட மின்மாற்றிகளை நிறுவ வேண்டும். மின்பாதைகளையும் துணை மின் நிலையங்களையும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைத்து, ஒரு பகுதியில் பழுது ஏற்பட்டாலும் மற்ற பகுதிகளுக்கு மின்சாரம் கிடைக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும். ஏற்கனவே உள்ள மின் சாதனங்களை முறையாக பராமரிப்பதுடன், இரவு நேர மின்தடைகளை உடனடியாக சரிசெய்ய தனி சேவையை ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எப சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
கோவையில் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு அருகில் ஏராளமான குறுந்தொழில் நிறுவனங்கள் இயங்கி வருகின்றன. இவற்றுக்கு சீரான மின்சாரம் கிடைப்பது அவசியம். புதிய மின்பாதைகள், அதிக திறன் கொண்ட மின்மாற்றிகளை அமைக்க வேண்டும். ஒரு பகுதியில் பழுது ஏற்பட்டாலும் மற்ற பகுதிகளுக்கு மின்சாரம் தடைபடாத வகையில் கட்டமைப்பை மேம்படுத்த வேண்டும். இரவு நேர மின்தடைகளை சரிசெய்ய தனி சேவையும் தேவை.
ஜே.ஜேம்ஸ், தலைவர்,
தமிழ்நாடு கைத்தொழில் மற்றும் குறுந்தொழில் முனைவோர் சங்கம்