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கோவையில் மின் கட்டமைப்பை மேம்படுத்த கோரிக்கை: தொழில் நிறுவனங்களுக்கு தடையற்ற மின்சாரம் வழங்க வலியுறுத்தல்

கோவையில் மின் கட்டமைப்பை மேம்படுத்த கோரிக்கை: தொழில் நிறுவனங்களுக்கு தடையற்ற மின்சாரம் வழங்க வலியுறுத்தல்

UPDATED : அக் 27, 2026 04:29 PM

ADDED : அக் 27, 2026 04:24 PM

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UPDATED : அக் 27, 2026 04:29 PM ADDED : அக் 27, 2026 04:24 PM

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கோவை மாவட்டத்தில் சிறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு தடையற்ற மின்சாரம் கிடைக்கும் வகையில், புதிய மின்பாதைகள், அதிக திறன் கொண்ட மின்மாற்றிகள் உள்ளிட்ட கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த வேண்டும் என குறுந்தொழில் நிறுவனங்கள் வலியுறுத்தியுள்ளன.

இதுகுறித்து, தமிழ்நாடு கைத்தொழில் மற்றும் குறுந்தொழில் முனைவோர் சங்கமான, 'டாக்ட்' சார்பில், தமிழ்நாடு மின் பகிர்மான கழகத்துக்கு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கோவை மாவட்டத்தில் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு அருகிலேயே ஏராளமான சிறு, குறு தொழில் நிறுவனங்கள் இயங்கி வருகின்றன. இவற்றுக்கு சீரான மின்சாரம் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய, கூடுதல் கட்டமைப்பு வசதிகள் தேவைப்படுவதாக சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும், சங்கம் தெரிவித்துள்ளதாவது:

கோடை காலத்தில் மின்தடையை தவிர்க்க, கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள துணை மின் நிலையங்களுக்கு கூடுதல் மின்பாதைகளை அமைக்க வேண்டும். தற்போது சில மின்பாதைகள் 12 கி.மீ., வரை நீண்டுள்ள நிலையில், புதிய மின்பாதைகளின் நீளம் 5 கி.மீ.,க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். மேலும், மின்னழுத்த ஏற்றத்தாழ்வுகளை தவிர்க்க, அதிக திறன் கொண்ட மின்மாற்றிகளை நிறுவ வேண்டும். மின்பாதைகளையும் துணை மின் நிலையங்களையும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைத்து, ஒரு பகுதியில் பழுது ஏற்பட்டாலும் மற்ற பகுதிகளுக்கு மின்சாரம் கிடைக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும். ஏற்கனவே உள்ள மின் சாதனங்களை முறையாக பராமரிப்பதுடன், இரவு நேர மின்தடைகளை உடனடியாக சரிசெய்ய தனி சேவையை ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எப சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

கோவையில் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு அருகில் ஏராளமான குறுந்தொழில் நிறுவனங்கள் இயங்கி வருகின்றன. இவற்றுக்கு சீரான மின்சாரம் கிடைப்பது அவசியம். புதிய மின்பாதைகள், அதிக திறன் கொண்ட மின்மாற்றிகளை அமைக்க வேண்டும். ஒரு பகுதியில் பழுது ஏற்பட்டாலும் மற்ற பகுதிகளுக்கு மின்சாரம் தடைபடாத வகையில் கட்டமைப்பை மேம்படுத்த வேண்டும். இரவு நேர மின்தடைகளை சரிசெய்ய தனி சேவையும் தேவை.
ஜே.ஜேம்ஸ், தலைவர்,
தமிழ்நாடு கைத்தொழில் மற்றும் குறுந்தொழில் முனைவோர் சங்கம்


கட்டணத்தை குறைக்க கோரிக்கை


தமிழகத்தில் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட குறைந்த மின்னழுத்த மின்மாற்றி இணைப்புகள் உள்ளதாகவும், அவற்றை நம்பி 10 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட சிறு, குறு தொழில்முனைவோர் செயல்படுவதாகவும் டாக்ட் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
2023 செப்டம்பருக்கு முன் கிலோவாட்டுக்கு 35 ரூபாயாக இருந்த நிலைக்கட்டணம், 162 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டதாக சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
எனவே, 112 கிலோவாட் வரையிலான அனுமதிக்கப்பட்ட மின்சுமை கொண்ட இணைப்புகளுக்கு, நிலைக்கட்டணத்தை மீண்டும் 35 ரூபாயாக குறைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளது.



மின் கட்டமைப்பில் மாற்றம் தேவை


*110 கிலோவோல்ட் துணை மின் நிலையங்களில் இருந்து கூடுதலாக 11 மற்றும் 22 கிலோவோல்ட் மின்பாதைகள் அமைத்தல்.
*மின்னழுத்த ஏற்றத்தாழ்வை தவிர்க்க அதிக திறன் கொண்ட புதிய மின்மாற்றிகள் நிறுவுதல்.
*ஒரு பகுதியில் பழுது ஏற்பட்டாலும் மற்ற பகுதிகளுக்கு மின் வினியோகம் தொடரும் வசதி.
*மின்தடைகளை உடனடியாக சரிசெய்ய தனி பழுது நீக்கும் குழுக்கள் அமைத்தல்.



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