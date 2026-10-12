தமிழகத்தின் 3 துறைமுகங்களுக்கு ரூ.1,100 கோடியில் வளர்ச்சி திட்டங்கள்
தமிழகத்தின் 3 துறைமுகங்களுக்கு ரூ.1,100 கோடியில் வளர்ச்சி திட்டங்கள்
UPDATED : அக் 13, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 12, 2026 11:06 PM
சென்னை: பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழகத்தின் சென்னை, காமராஜர் (எண்ணுார்) மற்றும் சிதம்பரனார் (துாத்துக்குடி) துறைமுகங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 1,100 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான புதிய வளர்ச்சி திட்டங்களை நேற்று முன்தினம் துவக்கி வைத்து அடிக்கல் நாட்டினார்.
இந்த திட்டங்களால் தமிழக பொருளாதாரம் மற்றும் துறைமுகங்களின் சரக்கு கையாளும் திறன் சீரிய வளர்ச்சி பெரும் என்று துறைசார் வல்லுனர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
சென்னை துறைமுகத்தில் 158.17 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நான்கு திட்டங்கள் துவக்கி வைக்கப்பட்டது.
அவற்றில் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி பொருட்களை கையாள நான்கு புதிய கிடங்குகள், மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட சொகுசு கப்பல் பயணியர் முனையம் முக்கியமானவை ஆகும். சென்னையை வெளிநாட்டு சொகுசு கப்பல்களை ஈர்க்கும் முனையமாக மாற்ற இந்த கட்டமைப்பு உதவும் என துறைமுக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
எண்ணுார் காமராஜர் துறைமுகத்தில் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி கழகம் இறக்குமதி செய்யும் நிலக்கரியை கையாள, 261 கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள பிரத்யேக நிலக்கரி கையாளும் தளமும் திறந்து வைக்கப்பட்டது. வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுகத்தில், 517.19 கோ டி ரூபாயில் அமைய உள்ள புதிய கன்டெய்னர் முனைய திட்டத்துக்கு பிரதமர் அடிக்கல் நாட்டினார்.
இந்த கட்டமைப்பால் தென் மாவட்டங்களுக்கும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளுக்கும் முக்கிய நுழைவாயில் என்ற சிதம்பரனார் துறைமுகத்தின் நிலை மேலும் வலுப்பெ றும் என்று துறைமுகத் தின் மூத்த அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.