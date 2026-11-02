டீசல் விற்பனை 11% உயர்வு சிலிண்டர் விற்பனை சரிவு

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தற்போதைய பண்டிகை சீசனில் சரக்கு போக்குவரத்து அதிகரித்ததால், கடந்த அக்., மாதத்தில் டீசல் விற்பனை முந்தைய ஆண்டை விட 11.69 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய அரசு தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. அதேநேரம், சமையல் எரிவாயு விற்பனை 12 சதவீதம் சரிந்துள்ளது.
அக்., மாத விற்பனை விபரம் (லட்சம் டன்களில்)
டீசல்:
2025 76.19
2026 85.10 (11.69% உயர்வு)
பெட்ரோல்:
2025 36.56
2026 37.70 (3.11% உயர்வு)
விமான எரிபொருள் :
2025 7.72
2026 7.62 (1.34% சரிவு)
சமையல் எரிவாயு:
2025 30.04
2026 26.40 (12.11% சரிவு)
(ஆதாரம்: பி.பி.ஏ.சி.,)
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 11:17 PM
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தற்போதைய பண்டிகை சீசனில் சரக்கு போக்குவரத்து அதிகரித்ததால், கடந்த அக்., மாதத்தில் டீசல் விற்பனை முந்தைய ஆண்டை விட 11.69 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய அரசு தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. அதேநேரம், சமையல் எரிவாயு விற்பனை 12 சதவீதம் சரிந்துள்ளது.
அக்., மாத விற்பனை விபரம் (லட்சம் டன்களில்)
டீசல்:
2025 76.19
2026 85.10 (11.69% உயர்வு)
பெட்ரோல்:
2025 36.56
2026 37.70 (3.11% உயர்வு)
விமான எரிபொருள் :
2025 7.72
2026 7.62 (1.34% சரிவு)
சமையல் எரிவாயு:
2025 30.04
2026 26.40 (12.11% சரிவு)
(ஆதாரம்: பி.பி.ஏ.சி.,)