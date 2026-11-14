டிஜிட்டல் தங்கம் முதலீடு இரு மடங்காக உயர்வு

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ADDED : நவ 14, 2026 10:36 PM
கோவை: ‘டிஜிட்டல் தங்கத்தில், மக்கள் முதலீடு செய்வது, இரு மடங்காக அதிகரித்துள்ளது’ என, தென்னிந்திய புல்லியன் சங்கம் கூறியுள்ளது.
சங்கத் தலைவர் சுரபி கார்த்திக் கூறியதாவது:
தங்கத்தின் விலை ஏற்ற, இறக்கத்தால், தீபாவளிக்கு தங்கம் விற்பனை மிகவும் குறையும் என எதிர்பார்த்தோம். ஆனால், கடந்தாண்டுக்கு இணையான விற்பனை நடந்துள்ளது. தங்கம் விலை ஏற்றத்தின் மீது மக்களுக்கு அச்சம் ஏற்படுகிறது. இன்றைய இளைஞர்கள் பலருக்கு, தங்கத்தின் மீது பற்று இல்லை. தங்கத்தை முதலீடாக பார்க்கின்றனர். டிஜிட்டல் தங்கம் முதலீடு இரு மடங்காக அதிகரித்துள்ளது.
குறைந்த தொகையும் முதலீடு செய்யலாம். எளிதாக வாங்கி, விற்க முடியும் என்பதால், டிஜிட்டல் தங்கம் பிரபலமாகி வருகிறது. கடந்தாண்டு நிதியாண்டில், 9 டன் அளவுக்கு டிஜிட்டல் தங்கத்தில் முதலீடு செய்யப்பட்டது.
இந்த நிதியாண்டில் இது வரை 18 டன் அளவுக்கு முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இவ் வாறு கூறினார்.