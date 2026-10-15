நேரடி வரி வசூல் 13 சதவீதம் உயர்வு: அக்டோபர் 14 வரை 13% உயர்வு
நேரடி வரி வசூல் 13 சதவீதம் உயர்வு: அக்டோபர் 14 வரை 13% உயர்வு
UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 15, 2026 11:06 PM
புதுடில்லி: நடப்பு 2026 – -27ம் நிதியாண்டில், அக்டோபர் 14ம் தேதி வரை நேரடி வரி வசூல் 13.21 சதவீதம் உயர்ந்து, 13.38 லட்சம் கோடி ரூபாயை எட்டியுள்ளது. இது நடப்பு நிதியாண்டுக்கான மொத்த இலக்கில் 50 சதவீதமாகும்.
இதே காலகட்டத்தில், நிறுவன வரி வசூல் 20.58 சதவீதம் உயர்ந்து, 5.99 லட்சம் கோடி ரூபாயாகவும், தனிநபர்கள், அமைப்புகள் உள்ளிட்டோரிடம் இருந்து வசூலிக்கப்படும் நிறுவனமல் லா த வரி 5.83 சதவீதம் அதிகரித்து, 6.92 லட்சம் கோடி ரூபாயாகவும் உள்ளது.
கடந்த 2025 –- 26 நிதியாண்டில் 23.40 லட்சம் கோடி ரூபாய் வசூலான நிலையில், நடப்பு நிதியாண்டின் நேரடி வரி வசூல் இலக்கு 26.97 லட்சம் கோடி ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
வலுவான நிறுவன வரி வளர்ச்சி, பொருளாதாரம் மீண்டு வ ருவதையும், வரி வசூலில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டதையும் காட்டுகிறது.
பங்கு பரிவர்த்தனை வரி உயர்வுக்கு, பங்குகள் மற்றும் டெரிவேட்டிவ்ஸ் சந்தைகளில் தொடரும் வர்த்தக நட வடிக்கைகளுடன், 2026ம் ஆண்டு பட்ஜெட்டில் உயர்த்தப்பட்ட வரி விகிதங்களும் காரணமாக உள்ளதாக வரித்துறை நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.