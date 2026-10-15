தமிழக புவிசார் பொருட்களுக்கு நேரடி வர்த்தக தொடர்பு
தமிழக புவிசார் பொருட்களுக்கு நேரடி வர்த்தக தொடர்பு
UPDATED : அக் 15, 2026 05:41 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:36 PM
மதுரை தமுக்கம் மாநாட்டு மையத்தில், மத்திய சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை சார்பில், ‘ஒரு மாவட்டம் ஒரு தயாரிப்பு’ திட்ட பொருட்கள் கண்காட்சி மற்றும் கருத்தரங்கம் தொடங்கியது.
அறிவுசார் சொத்துரிமை பதிவு மற்றும் புவிசார் குறியீடு பெற்ற பாரம்பரிய பொருட்களை சந்தைப்படுத்துவதற்காக இந்த கண்காட்சி அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
தமிழக குறு, சிறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் பெ.மதன்ராஜா சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று இந்த கண்காட்சியை தொடங்கி வைத்தார். மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை வகித்தார். இந்நிகழ்வில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட மேலும் பலர் கலந்து கொண்டனர்.
இக்கண்காட்சியில் மொத்தம் 42 அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் அறிவுசார் சொத்துரிமை பெற்ற பொருட்களுக்கு 20 அரங்குகளும், மதுரை சுங்குடி சேலை, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பால்கோவா, கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய் போன்ற புவிசார் குறியீடு பெற்ற பொருட்களுக்கு 12 அரங்குகளும், ‘ஒரு மாவட்டம் ஒரு தயாரிப்பு’ திட்டத்திற்கு 10 அரங்குகளும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் வாயிலாக கைவினைஞர்கள், பாரம்பரிய பொருட்கள் உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் குறுந்தொழில் முனைவோர் ஆகியோர், பொதுமக்களுடனும் முன்னணி வணிக நிறுவனங்களுடனும் நேரடி வர்த்தக தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக்கொள்ள வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தமிழகத்தில் குறுந்தொழில் நிறுவனங்கள் 95 சதவீதமாகவும், சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் 5 சதவீதமாகவும் உள்ளன. இந்த நிறுவனங்களை வலுப்படுத்த, 2026 பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டபடி 18 புதிய சிட்கோ தொழில் பூங்காக்கள் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் 10 பூங்காக்கள் பெண் தொழில்முனைவோருக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நிகழ்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் மதுரை மல்லிகை, ஈரோடு மஞ்சள், தேயிலை, தென்னை நார் சார்ந்த பொருள்கள், கடல் உணவு பொருள்கள் போன்ற முக்கிய புவிசார் குறியீட்டு பொருட்கள் காட்சிபடுத்தபட்டன.
நமது பாரம்பரிய பொருட்களின் தனித்துவத்தை பாதுகாக்கவும், அவற்றின் சர்வதேச வணிக மதிப்பை உயர்த்தவும், பல தயாரிப்புகளுக்கு புவிசார் குறியீடு பெறுவதற்கு உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றன. பாரம்பரிய பொருள்களுக்கு புவிசார் குறியீடு பெறுவதில் பிற மாநிலங்களை விட தமிழகம் முன்னோடியாக திகழ்கிறது. இதுவரை 70 தயாரிப்புகளுக்கு புவிசார் குறியீடு பெறப்பட்டுள்ளது.
- பெ.மதன்ராஜா, தமிழக அமைச்சர்.