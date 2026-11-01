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கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளில், 38 வளர்ந்த நாடுகளுடன், 9 தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. வரும் டிசம்பரில் ஐரோப்பிய யூனியனுடனும் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாக உள்ளது.
மேலும் 8 ஒப்பந்தங்கள் தொடர்பான பேச்சு நடந்து வருகிறது. இவற்றின் வாயிலாக, உலக பொருளாதாரத்தில் 76 சதவீத பங்கை கொண்ட, 8,000 லட்சம் கோடி டாலர் மதிப்பிலான வெளிநாட்டு சந்தைகளில், இந்திய பொருட்களுக்கு சலுகை கிடைக்கும்.
- பியூஷ் கோயல், மத்திய வர்த்தக அமைச்சர்
உலகின் பெரும்பகுதி நாடுகளில் இந்திய பொருட்களுக்கு சலுகை
உலகின் பெரும்பகுதி நாடுகளில் இந்திய பொருட்களுக்கு சலுகை
ADDED : நவ 01, 2026 02:37 AM
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கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளில், 38 வளர்ந்த நாடுகளுடன், 9 தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. வரும் டிசம்பரில் ஐரோப்பிய யூனியனுடனும் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாக உள்ளது.
மேலும் 8 ஒப்பந்தங்கள் தொடர்பான பேச்சு நடந்து வருகிறது. இவற்றின் வாயிலாக, உலக பொருளாதாரத்தில் 76 சதவீத பங்கை கொண்ட, 8,000 லட்சம் கோடி டாலர் மதிப்பிலான வெளிநாட்டு சந்தைகளில், இந்திய பொருட்களுக்கு சலுகை கிடைக்கும்.
- பியூஷ் கோயல், மத்திய வர்த்தக அமைச்சர்