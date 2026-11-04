கவனத்திற்கு கமிஷன் வாங்கினாலே ஜி.எஸ்.டி., கட்ட வேண்டுமா?
கவனத்திற்கு கமிஷன் வாங்கினாலே ஜி.எஸ்.டி., கட்ட வேண்டுமா?
UPDATED : நவ 04, 2026 05:16 PM
ADDED : நவ 04, 2026 03:27 PM
வீடு, நிலம் விற்பனை அல்லது வாடகைக்கு விட உதவி செய்து தரகர்கள் கமிஷன் பெறுகின்றனர். இதற்காக உடனே 18 சதவீத ஜி.எஸ்.டி., வசூலிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. தரகரின் ஆண்டு மொத்த தொழில் வருவாய் மற்றும் பதிவு நிலையை பொறுத்தே வரி விதிகள் பொருந்தும்.
எப்போது பதிவு அவசியம்?
தரகரின் ஆண்டு மொத்த தொழில் வருவாய் 20 லட்சம் ரூபாயை கடந்தால், பொதுவாக ஜி.எஸ்.டி., பதிவு செய்ய வேண்டும்.
3 விதிகள்
*வீடு விற்பனை, வாடகை ஒப்பந்தம் ஆகிய இரண்டிலும் பெறும் கமிஷனுக்கு, வரி விதிக்கப்படும் நிலையில் பொதுவாக 18 சதவீத ஜி.எஸ்.டி., பொருந்தும்.
*20 லட்சம் ரூபாய் பதிவு வரம்பை கணக்கிடும்போது, ஒரே பான் எண்ணின் கீழ் உள்ள தொழில்களின் மொத்த வருவாயையும் சேர்க்க வேண்டும்.
*ஆண்டு வருவாய் 20 லட்சம் ரூபாய்க்குள் இருந்தாலும், குறிப்பிட்ட சட்ட விதிகளின்படி பதிவு கட்டாயமாகலாம்.
கவனத்திற்கு: ஜி.எஸ்.டி., பதிவு செய்யாத தரகர்கள், கமிஷனுடன் ஜி.எஸ்.டி.,யை தனியாக வசூலிக்கக்கூடாது.