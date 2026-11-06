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திருப்பூர்: திருப்பூர் பின்னலாடை தொழிலில், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு 8,500 கோடி ரூபாய்க்கு வர்த்தகம் நடந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டை விட ஆர்டர்கள் அதிகரித்ததால், உற்பத்தியாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
திருப்பூரில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பின்னலாடைகள், தமிழகம் மட்டுமின்றி குஜராத், டில்லி, மஹாராஷ்டிரா, கொல்கட்டா, தெலுங்கானா, ஆந்திரா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு விற்பனைக்கு அனுப்பப்படுகின்றன.
தீபாவளி விற்பனைக்காக ஆக., மாத இறுதியில் வர்த்தக விசாரணைகள் துவங்கி, செப்., முதல் வாரம் முதலே ஆடைகள் உற்பத்தி செய்து அனுப்பப்பட்டன.
டி–- ஷர்ட், டிராக் பேன்ட், குழந்தைகள் ஆடைகள், பெண்களுக்கான ஆடைகள், உள்ளாடைகள் என பல்வேறு வகையான ஆடைகள் விற்பனைக்கு அனுப்பப்பட்டதாக வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.
உள்நாட்டு பின்னலாடை வர்த்தகம் தீபாவளி ஆர்டர் ரூ.8,500 கோடி
உள்நாட்டு பின்னலாடை வர்த்தகம் தீபாவளி ஆர்டர் ரூ.8,500 கோடி
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 10:38 PM
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திருப்பூர்: திருப்பூர் பின்னலாடை தொழிலில், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு 8,500 கோடி ரூபாய்க்கு வர்த்தகம் நடந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டை விட ஆர்டர்கள் அதிகரித்ததால், உற்பத்தியாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
திருப்பூரில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பின்னலாடைகள், தமிழகம் மட்டுமின்றி குஜராத், டில்லி, மஹாராஷ்டிரா, கொல்கட்டா, தெலுங்கானா, ஆந்திரா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு விற்பனைக்கு அனுப்பப்படுகின்றன.
தீபாவளி விற்பனைக்காக ஆக., மாத இறுதியில் வர்த்தக விசாரணைகள் துவங்கி, செப்., முதல் வாரம் முதலே ஆடைகள் உற்பத்தி செய்து அனுப்பப்பட்டன.
டி–- ஷர்ட், டிராக் பேன்ட், குழந்தைகள் ஆடைகள், பெண்களுக்கான ஆடைகள், உள்ளாடைகள் என பல்வேறு வகையான ஆடைகள் விற்பனைக்கு அனுப்பப்பட்டதாக வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.
லாபம் எதிர்பார்க்காமல்...
கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு தீபாவளி ஆர்டர்கள் அதிகரித்துள்ளன. நுால், சாயமிடும் கட்டணம், எலாஸ்டிக், அட்டைப்பெட்டி ஆகியவற்றின் விலை உயர்வால் உற்பத்திச் செலவு அதிகரித்துள்ளது. ஆடைகளின் விலையை உடனடியாக உயர்த்த முடியாததால், லாபத்தை எதிர்பார்க்காமல் நஷ்டமின்றி வர்த்தகம் செய்துள்ளோம்.
– சண்முகசுந்தரம்,
தலைவர், தென்னிந்திய பனியன் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் (சைமா).