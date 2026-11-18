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சீனாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் ஸ்டீல், இந்திய ஸ்டீல் உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு தொடர்ந்து அச்சுறுத்தலாக உள்ளது. மத்திய அரசின் நடவடிக்கைகளால் இறக்குமதி கட்டுக்குள் உள்ளது. இருப்பினும், சீனாவில் தேவைக்கு அதிகமாக உற்பத்தி செய்யப்படும் ஸ்டீல், பல்வேறு நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. இத்தகைய சூழலில், உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்க பெருமளவில் முதலீடு செய்து வரும் இந்திய நிறுவனங்களை பாதுகாக்க வேண்டியது அவசியம்.
– டி.வி.நரேந்திரன், நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும் தலைமை செயல் அதிகாரி, டாடா ஸ்டீல்.
UPDATED : நவ 18, 2026 03:18 PM
ADDED : நவ 18, 2026 03:16 PM
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சீனாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் ஸ்டீல், இந்திய ஸ்டீல் உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு தொடர்ந்து அச்சுறுத்தலாக உள்ளது. மத்திய அரசின் நடவடிக்கைகளால் இறக்குமதி கட்டுக்குள் உள்ளது. இருப்பினும், சீனாவில் தேவைக்கு அதிகமாக உற்பத்தி செய்யப்படும் ஸ்டீல், பல்வேறு நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. இத்தகைய சூழலில், உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்க பெருமளவில் முதலீடு செய்து வரும் இந்திய நிறுவனங்களை பாதுகாக்க வேண்டியது அவசியம்.
– டி.வி.நரேந்திரன், நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும் தலைமை செயல் அதிகாரி, டாடா ஸ்டீல்.