உள்நாட்டு சுற்றுலாவால் ஓட்டல் துறையில் தொடரும் விரிவாக்கம்: நடப்பாண்டில் புதிதாக 10,000 அறைகள் பயன்பாட்டுக்கு வர வாய்ப்பு
உள்நாட்டு சுற்றுலாவால் ஓட்டல் துறையில் தொடரும் விரிவாக்கம்: நடப்பாண்டில் புதிதாக 10,000 அறைகள் பயன்பாட்டுக்கு வர வாய்ப்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 03:07 PM
ADDED : நவ 14, 2026 03:04 PM
உள்நாட்டு சுற்றுலா அதிகரித்து வருவதால், நடப்பு நிதியாண்டில் நாடு முழுதும் கிட்டத்தட்ட 10,000 புதிய ஓட்டல் அறைகள் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, இந்திய பொருளாதார கண்காணிப்பு மையமான 'சி.எம்.ஐ.இ.,' வெளியிட்டுள்ள ஆய்வறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
நடப்பு 2026–27ம் நிதியாண்டில், புதிதாக 9,987 ஓட்டல் அறைகள் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதில், ஏப்ரல் முதல் செப்டம்பர் வரையிலான ஆறு மாதங்களில் மட்டும் 4,144 அறைகள் பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்ளன.கடந்த மூன்று நிதியாண்டுகளில் நாடு முழுதும் மொத்தம் 28,842 ஓட்டல் அறைகள் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த 2011–14ம் ஆண்டுகளுக்கு பின், மூன்றாண்டு காலத்தில் பதிவான அதிகபட்ச அறைகள் சேர்க்கை இதுவாகும்.
புதிய அறைகள் அதிகரித்தபோதும், ஓட்டல்களில் அறைகள் நிரம்பும் விகிதம் குறையவில்லை. கடந்த மூன்று நிதியாண்டுகளிலும் சராசரியாக 64 சதவீதமாக நீடித்துள்ளது. நடப்பாண்டின் ஜூன் காலாண்டில் இது 65 சதவீதமாக இருந்தது. முந்தைய ஆண்டின் இதே காலத்தில் 62.7 சதவீதமாக இருந்தது.புதிதாக சேர்க்கப்படும் அறைகளின் எண்ணிக்கையைவிட, அவற்றுக்கான தேவை வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, உள்நாட்டு சுற்றுலா பயணங்களின் வளர்ச்சி இதற்கு முக்கிய காரணமாகும்.
வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் வருகை இன்னும் கொரோனாவுக்கு முந்தைய நிலையை எட்டவில்லை. இருப்பினும், உள்நாட்டு சுற்றுலா பயணங்களால் ஓட்டல் அறைகளுக்கான தேவை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது.இதனால், ஓட்டல் நிறுவனங்கள் புதிய அறைகளை அமைப்பதிலும், விரிவாக்க திட்டங்களை செயல்படுத்துவதிலும் தொடர்ந்து ஆர்வம் காட்டி வருகின்றன.
இவ்வாறு ஆய்வறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
ஓட்டல் அறைகள் நிலவரம்
நிதியாண்டு : அறைகள்
2023–24 : 8,303
2024–25 : 11,557
2025–26 : 8,982
2035க்குள் 2.10 லட்சம் ஓட்டல் அறைகள் தேவை
இந்தியாவில் வரும் 2035ம் ஆண்டுக்குள் கூடுதலாக 1.90 லட்சம் முதல் 2.10 லட்சம் ஓட்டல் அறைகள் தேவைப்படும் என, சர்வதேச ரியல் எஸ்டேட் ஆலோசனை நிறுவனமான 'சி.பி.ஆர்.இ.,' தனது ஆய்வில் மதிப்பிட்டுள்ளது.இந்த அறைகளை அமைக்க, 12 கோடி முதல் 12.50 கோடி சதுர அடி கூடுதல் கட்டட இடவசதி தேவைப்படும்.உள்நாட்டு சுற்றுலா மற்றும் வர்த்தக பயணங்கள் அதிகரிப்பதால், முக்கிய நகரங்கள் மட்டுமின்றி, ஆன்மிக மற்றும் சுற்றுலா தலங்களிலும் புதிய ஓட்டல்களுக்கான தேவை உயரும் என ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
அதிக முதலீட்டில் அமையும் 5 முக்கிய ஓட்டல் திட்டங்கள்
இடம் - ஓட்டல் : அறைகள் : முதலீடு (ரூ. கோடி) : திட்டமிட்ட நிறைவு
டில்லி – மேரியட் மார்க்விஸ், செயின்ட் ரெஜிஸ் : 779 : 2,182 : மார்ச் 2028
சென்னை – தாஜ் ஸ்கை வியூ : 235 : 2,000 : டிச. 2027
இந்துார் – தாஜ் : 350 : 700 : டிச. 2028
ஆமதாபாத் – ஹாலிடே இன் : 150 : 500 : செப். 2028
அயோத்தி – சொகுசு ஓட்டல் : 100 : 450 : மார்ச் 2028
ஆதாரம்: சி.எம்.ஐ.இ., ஆய்வு