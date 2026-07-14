﻿ கோவையில் இ -- பைக் ஆலை தொடக்கம்

ADDED : ஜூலை 14, 2026 12:37 AM
கோவை: 'ஜீலியோ இ - மொபிலிட்டி' நிறுவனம், கோவையில் ஆண்டுக்கு 60,000 மின்சார இருசக்கர வாகனங்களை உற்பத்தி செய்யும் திறன் கொண்ட புதிய ஆலையை தொடங்கி உள்ளது.
இதுகுறித்து அந்நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
தமிழகம் மற்றும் தென்இந்தியாவில் செயல்பாடுகளை விரிவு படுத்தும் வகையில், கோவையில் ஆண்டுக்கு 60,000 மின்சார இருசக்கர வாகனங்களை உற்பத்தி செய்யும் திறன் கொண்ட புதிய ஆலை திறக்கப் பட்டுள்ளது.
இந்த ஆலை, 1 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில், கிட்டத்தட்ட 39,000 சதுர அடி பரப்பளவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு, மின்சார ஸ்கூட்டர்களின் அசெம்பிளி, சேமிப்பு, தளவாடம் மற்றும் தொடர்புடைய பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
இந்த ஆலையின் செயல்பாடு தொடங்கியதன் வாயிலாக, ஜீலியோ இ--மொபிலிட்டி நிறுவனத்தின் மொத்த ஆண்டு உற்பத்தி திறன், நான்கு ஆலைகளில் சேர்த்து 2.40 லட்சம் வாகனங்களாக உயர்ந்துள்ளது.
முதல் கட்டத்தில், ஆண்டுக்கு 24,000 முதல் 30,000 மின்சார இருசக்கர வாகனங்கள் வரை உற்பத்தி செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சந்தை தேவைக்கு ஏற்ப, உற்பத்தி படிப்படியாக அதிகரிக்கப்படும்.
தமிழகம், கர்நாடகா, கேரளம், தெலுங்கானா, ஆந்திரா மற்றும் தெற்கு மஹாராஷ்டிரா ஆகிய பகுதிகளின் தேவையை இந்த ஆலை பூர்த்தி செய்யும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது, நாடு முழுதும் ஜீலியோ நிறுவனத்துக்கு நான்கு தொழிற்சாலைகளும், 400க்கும் மேற்பட்ட விற்பனையகங்களும் உள்ளன.