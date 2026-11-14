வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கு விசா நடைமுறை எளிமை: விண்ணப்பத்தில் 70 சதவீத தகவல்கள் குறைப்பு
வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கு விசா நடைமுறை எளிமை: விண்ணப்பத்தில் 70 சதவீத தகவல்கள் குறைப்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 04:10 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:04 PM
சுற்றுலா, மருத்துவம், கல்வி மற்றும் வர்த்தக தேவைகளுக்காக இந்தியா வரும் வெளிநாட்டினரின் விசா நடைமுறையை எளிமைப்படுத்த மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
இதுகுறித்து, மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளதாவது: வெளிநாட்டினர் இந்தியாவுக்கு எளிதாக வந்து செல்லும் வகையில், விசா நடைமுறையில் பல்வேறு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. விசாவின் முக்கிய பிரிவுகள் 13ல் இருந்து ஒன்பதாகவும், துணை பிரிவுகள் 49ல் இருந்து 23 ஆகவும் குறைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், அனைத்து துணை பிரிவுகளிலும் விண்ணப்ப படிவங்களில் கேட்கப்படும் கேள்விகள் 65 முதல் 70 சதவீதம் வரை குறைக்கப்பட்டுள்ளன.
சுற்றுலா, மருத்துவம், கல்வி மற்றும் வர்த்தகம் தொடர்பான விசா வகைகளும் சீரமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால், விண்ணப்ப நடைமுறை எளிமையாவதுடன், பயண நோக்கத்துக்கு ஏற்ற விசாவை தேர்வு செய்வதும் சுலபமாகும்.புதிய விசா நடைமுறையை நடப்பாண்டு இறுதிக்குள் அமல்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.