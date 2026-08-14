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﻿ 'எல்காட்' ஏ.ஐ., மையம்: 5 நிறுவனங்கள் இடையே போட்டி

﻿ 'எல்காட்' ஏ.ஐ., மையம்: 5 நிறுவனங்கள் இடையே போட்டி

ADDED : ஆக 14, 2026 06:38 AM

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ADDED : ஆக 14, 2026 06:38 AM

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சென்னை: தமிழகத்தில் உள்ள சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் பயன்பெற, சென்னை மற்றும் கோவையில், ஏ.ஐ., எனப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவு உயர்திறன் மையத்தை, 'எல்காட்' நிறுவனம் உடன் இணைந்து அமைக்க, ஐந்து நிறுவனங்கள் இடையே போட்டி ஏற்பட்டுள்ளது.

அனைத்து துறைகளிலும் ஏ.ஐ., தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த தொழில்நுட்பத்தை பின்பற்ற, அதிக நிதி தேவைப்படுகிறது. இதனால், தமிழகத்தில் உள்ள சிறு, குறு, நடுத்தர நிறுவனங்கள் மற்றும் 'ஸ்டார்ட்அப்' நிறுவனங்கள் சிரமப்படுகின்றன.

எனவே, அந்நிறுவனங்கள் பயன்பெறுவதற்காக, முக்கிய நகரங்களில் ஏ.ஐ., உயர்திறன் மையத்தை தமிழக அரசின், 'எல்காட்' நிறுவனம் அமைக்க உள்ளது. முதல் கட்டமாக, சென்னை மற்றும் கோவையில் ஏ.ஐ., உயர்திறன் மையங்களை இணைத்து அமைக்க, தொழில் நிறுவனங்கள், தொழில் துறை கூட்டமைப்புகள், ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனங்களுக்கு, சில மாதங்களுக்கு முன் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. தலா ஒரு மையம், 20 கோடி ரூபாயில் அமைக்கப்படுகிறது. இதில் தனியார் நிறுவனங்களின் பங்கு, 4 கோடி ரூபாய். மையத்திற்கான கட்டட வசதியை அரசு வழங்கும். அங்கு, செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான நவீன கருவிகள், புதிய கண்டுபிடிப்புக்கான வசதிகள், தொழில் வளர் காப்பகம் உள்ளிட்டவை இடம்பெறும்.

இதுகுறித்து, தகவல் தொழில்நுட்ப துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், “இந்த மையத்தில், உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி வழங்கப்படும்.

“ஏற்கனவே, பணிபுரிவோர், தொழில் வல்லுநர்கள் உள்ளிட்டோர், எதிர்கால தொழில்நுட்பத்திற்கு ஏற்ப, திறன்களை வளர்த்துக்கொள்ள தேவையான ஆதரவுகளை மையம் வழங்கும்” என்றார்.

ஏ.ஐ., மையத்தில், செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான நவீன கருவிகள், புதிய கண்டுபிடிப்புக்கான வசதிகள், தொழில் வளர் காப்பகம் உள்ளிட்டவை இடம்பெறும்.

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