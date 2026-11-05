மின்சார டூ – வீலர் விற்பனை 48 சதவீதம் அதிகரிப்பு

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சென்னை: கடந்த அக்டோபரில், மின்சா ர இருசக்கர வாகன விற்பனை, 48 சதவீதம் அதிகரித்து, இதுவரை காணாத அளவில் 2.23 லட்சம் வாகனங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன.
முன்னணியில் உள்ள டி.வி.எஸ்., நிறுவனம், முதல் முறையாக ஒரே மாதத்தில் 60,000 விற்பனைகளை கடந்து சாதனை படைத்துள்ளது. இந்நிறு வனம் மொத்தம், 60,429 வாகனங்களை விற்பனை செய்துள்ளது.
இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடங்களில், பஜாஜ் மற்றும் ஏத்தர் நிறுவனங்கள் உள்ளன. பஜாஜ் நிறுவனம் 49,067 வாகனங்களையும், ஏத்தர் நிறுவனம், 31,796 வாகனங்களையும் விற்பனை செய்துள்ளன.
அதிகபட்சமாக ‘விடா’ பிராண்டு விற்பனை, 81 சதவீதம் உயர்ந்து, 29,901 வாகனங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன.
UPDATED : நவ 05, 2026 11:15 PM
ADDED : நவ 05, 2026 11:14 PM
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சென்னை: கடந்த அக்டோபரில், மின்சா ர இருசக்கர வாகன விற்பனை, 48 சதவீதம் அதிகரித்து, இதுவரை காணாத அளவில் 2.23 லட்சம் வாகனங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன.
முன்னணியில் உள்ள டி.வி.எஸ்., நிறுவனம், முதல் முறையாக ஒரே மாதத்தில் 60,000 விற்பனைகளை கடந்து சாதனை படைத்துள்ளது. இந்நிறு வனம் மொத்தம், 60,429 வாகனங்களை விற்பனை செய்துள்ளது.
இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடங்களில், பஜாஜ் மற்றும் ஏத்தர் நிறுவனங்கள் உள்ளன. பஜாஜ் நிறுவனம் 49,067 வாகனங்களையும், ஏத்தர் நிறுவனம், 31,796 வாகனங்களையும் விற்பனை செய்துள்ளன.
அதிகபட்சமாக ‘விடா’ பிராண்டு விற்பனை, 81 சதவீதம் உயர்ந்து, 29,901 வாகனங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன.