தொழில் வாய்ப்பு! 'இண்ட் கிரீன் சார்ஜ்' திட்டம்: சார்ஜிங் மையம் அமைக்க ரூ.10 கோடி கடன்
தொழில் வாய்ப்பு! 'இண்ட் கிரீன் சார்ஜ்' திட்டம்: சார்ஜிங் மையம் அமைக்க ரூ.10 கோடி கடன்
UPDATED : நவ 02, 2026 03:29 PM
ADDED : நவ 02, 2026 02:44 PM
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மின்வாகன சார்ஜிங் மையங்களை அமைக்க விரும்பும் தொழில்முனைவோர் மற்றும் சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்காக, இந்தியன் வங்கி 'இண்ட் கிரீன் சார்ஜ்' கடன் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
திட்டத்தின் பெயர்: இண்ட் கிரீன் சார்ஜ்
அதிகபட்ச கடன்: ரூ.10 கோடி
திருப்பி செலுத்தும் காலம்: அதிகபட்சம் 8 ஆண்டுகள்
தொழில் வாய்ப்புகள்
*பொதுமக்களின் மின்வாகனங்களுக்கு கட்டண அடிப்படையில் சார்ஜிங் வசதி வழங்குதல்.
*நிறுவனத்தின் சொந்த பயன்பாட்டுக்காக சார்ஜிங் வசதி அமைத்தல்.
*டாக்சி, சரக்கு போக்குவரத்து நிறுவனங்களின் மின்வாகனங்களுக்கு சார்ஜிங் வசதி ஏற்படுத்துதல்.
*இந்த மையங்களை தனியாகவோ, பிரான்சைசி முறையிலோ அமைக்க கடன் பெறலாம்.
கடன் வழங்குதல்
சார்ஜிங் மையம் அமையும் இடம், அப்பகுதியில் மின்வாகனங்களுக்கான தேவை, எதிர்பார்க்கப்படும் பயன்பாடு, கடனை திருப்பிச் செலுத்தும் திறன் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்படும்.சிறிய நகரங்கள் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் தொடங்கப்படும் தகுதியான திட்டங்களும் பரிசீலிக்கப்படும்.
விண்ணப்பிக்க:
அருகிலுள்ள இந்தியன் வங்கி கிளையை அணுகி, திட்டத்தின் தகுதி மற்றும் கடன் நிபந்தனைகளை அறிந்து விண்ணப்பிக்கலாம்.
கவனத்திற்கு:
ரூ.10 கோடி என்பது அதிகபட்ச கடன் வரம்பு மட்டுமே. கடன் தொகை, வட்டி, பிணையம் உள்ளிட்ட நிபந்தனைகள் வங்கியின் மதிப்பீட்டுக்கு உட்பட்டவை.