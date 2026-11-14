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ஆன்மிக சுற்றுலாவில் நம்பகமான சேவை முக்கியம்!
ஆன்மிக சுற்றுலாவில் பயணிகளை கோவில்களுக்கு அழைத்து செல்வது மட்டும் போதாது. திட்டமிட்டபடி பயணம் நடைபெறும் என்ற நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துவது முக்கியம்.இதற்காக கோவில் நிர்வாகங்கள், உள்ளூர் அதிகாரிகளுடன் சுற்றுலா நிறுவனங்கள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும்.
பயிற்சி பெற்ற சுற்றுலா மேலாளர்கள், பாதுகாப்பான போக்குவரத்து, உறுதியான தங்குமிடம் ஆகியவற்றையும் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.பயணத்தின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் சேவை குறித்த தெளிவான தகவல்களை வழங்குவது அவசியம். இதுபோன்ற நம்பகமான சேவைகளே ஆன்மிக சுற்றுலாவை முறைப்படுத்தப்பட்ட தொழிலாக வளர்க்க உதவும்.
நீரஜ் சிங் தேவ்
செயல் துணைத்தலைவர், தாமஸ் குக் இந்தியா.
நிபுணர் கருத்து(Tag) ஆன்மிக சுற்றுலாவில் புதிய தொழில் வாய்ப்புகள்
நிபுணர் கருத்து(Tag) ஆன்மிக சுற்றுலாவில் புதிய தொழில் வாய்ப்புகள்
UPDATED : நவ 14, 2026 03:39 PM
ADDED : நவ 14, 2026 03:36 PM
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ஆன்மிக சுற்றுலாவில் நம்பகமான சேவை முக்கியம்!
ஆன்மிக சுற்றுலாவில் பயணிகளை கோவில்களுக்கு அழைத்து செல்வது மட்டும் போதாது. திட்டமிட்டபடி பயணம் நடைபெறும் என்ற நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துவது முக்கியம்.இதற்காக கோவில் நிர்வாகங்கள், உள்ளூர் அதிகாரிகளுடன் சுற்றுலா நிறுவனங்கள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும்.
பயிற்சி பெற்ற சுற்றுலா மேலாளர்கள், பாதுகாப்பான போக்குவரத்து, உறுதியான தங்குமிடம் ஆகியவற்றையும் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.பயணத்தின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் சேவை குறித்த தெளிவான தகவல்களை வழங்குவது அவசியம். இதுபோன்ற நம்பகமான சேவைகளே ஆன்மிக சுற்றுலாவை முறைப்படுத்தப்பட்ட தொழிலாக வளர்க்க உதவும்.
நீரஜ் சிங் தேவ்
செயல் துணைத்தலைவர், தாமஸ் குக் இந்தியா.