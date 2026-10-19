ஏற்றுமதி வளர்ச்சி 19% ஆக உயர்வு: ஆப்ரிக்கா, ஆசியான் நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி அமோகம்
ஏற்றுமதி வளர்ச்சி 19% ஆக உயர்வு: ஆப்ரிக்கா, ஆசியான் நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி அமோகம்
UPDATED : அக் 20, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 19, 2026 06:54 PM
புதுடில்லி: நாட்டின் ஏற்றுமதி சந்தைகளை பன்முகப்படுத்த மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகளின் பலனாக, நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில் அபரிதமான வளர்ச்சி பதிவாகியுள்ளதாக மத்திய வர்த்தக அமைச்சகத்தின் புள்ளிவிபரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
நடப்பு நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முதல் செப்டம்பர் வரையிலான காலகட்டத்தில், நாட்டின் மொத்த சரக்கு ஏற்றுமதி 18.51 சதவீதம் அதிகரித்து 24.94 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் இது 21.05 லட்சம் கோடி ரூபாயாக இருந்தது.
அரசின் நடவடிக்கைகளால் இந்த வளர்ச்சி ஆப்ரிக்கா, ஆசியான் மற்றும் வடகிழக்கு ஆசிய நாடுகளுக்கான சரக்கு ஏற்றுமதி கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது என தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
மேலும், அமெரிக்கா – ஈரான் போர் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட மேற்கு ஆசிய நாடுகளுக்கான ஏற்றுமதியும் படிப்படியாக மீண்டு வருகிறது. இந்த பகுதிக்கான ஏற்றுமதி, கடந்த ஜனவரியில் 62,208 கோடி ரூபாயாக இருந்தது.
இது, ஏப்ரலில் 40,320 கோடி ரூபாயாக குறைந்த நிலையில், ஆகஸ்டில் 48,096 கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது. ஆப்ரிக்க நாடுகளுக்கான ஏற்றுமதி, கடந்த நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் 1.71 லட்சம் கோடி ரூபாயாக இருந்தது. இது, நடப்பு நிதியாண்டின் ஏப்ரல் – ஆகஸ்ட் காலகட்டத்தில் 47 சதவீதம் அதிகரித்து, 2.51 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது. இந்தியாவின் மொத்த ஏற்றுமதியில் ஆப்ரிக்காவின் பங்கு, 9.7 சதவீதத்தில் இருந்து 12.2 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது.
மேலும், ஆசியான் நாடுகளுக்கான ஏற்றுமதி 56 சதவீதம் அதிகரித்து 2.21 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது. வடகிழக்கு ஆசிய நாடுகளுக்கான ஏற்றுமதி 37 சதவீதம் வளர்ச்சி கண்டு, 2.01 லட்சம் கோடி ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது.