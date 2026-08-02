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﻿ 'உலக வர்த்தக சூழலை எதிர்கொள்ள ஏற்றுமதியாளர்கள் தயாராக வேண்டும்'

﻿ 'உலக வர்த்தக சூழலை எதிர்கொள்ள ஏற்றுமதியாளர்கள் தயாராக வேண்டும்'

ADDED : ஆக 02, 2026 01:48 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 01:48 AM

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புதுடில்லி: சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான உலகளாவிய வர்த்தக விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப நம் நாட்டின் ஏற்றுமதியாளர்கள் முன்கூட்டியே தயாராக வேண்டும் என்று மத்திய அரசு கேட்டு கொண்டுள்ளது.

இதுகுறித்து டில்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்வு ஒன்றில் வர்த்தக அமைச்சக செயலர் ராஜேஷ் அகர்வால் பேசியதாவது:

சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான விதிமுறைகள் மற்றும் ஒருதலைப்பட்ச சுற்றுச்சூழல் நடவடிக்கைகள் உலக வர்த்தக அமைப்பின் நிரந்தர அம்சமாக மாறிவிட்டது. அதனால் நம் நாட்டின் நிறுவனங்கள் நீடித்த வளர்ச்சிக்கான நடைமுறைகளை எளிதில் பின்பற்ற உதவும் சூழலை உருவாக்க வேண்டியது அவசியம்.

உலக வர்த்தக விதிமுறைகளை எதிர்கொள்ள ஏற்றுமதியாளர்கள் தயாராகவேண்டும்.

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