அக்டோபரில் ஏற்றுமதி 30 சதவீதம் அதிகரிப்பு: வர்த்தக பற்றாக்குறை குறைந்தது
அக்டோபரில் ஏற்றுமதி 30 சதவீதம் அதிகரிப்பு: வர்த்தக பற்றாக்குறை குறைந்தது
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 10:32 PM
புதுடில்லி: இந்தியாவின் சரக்கு மற்றும் சேவை ஏற்றுமதி, கடந்த அக்., மாதத்தில் 29.90 சதவீதம் அதிகரித்து, கிட்டத்தட்ட 8.55 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உள்ளது. கடந்த ஆண்டு இதே மாதத்தில், ஏற்றுமதி கிட்டத்தட்ட 6.58 லட்சம் கோடி ரூபாயாக இருந்தது.
சரக்கு ஏற்றுமதியில் ஏற்பட்ட கணிசமான வளர்ச்சியே இதற்கு முக்கிய காரணம் என, மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகம் நேற்று வெளியிட்ட தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
இதே காலத்தில் இறக்குமதியும் 8.97 லட்சம் கோடி ரூபாயில் இருந்து 10.46 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது. இருப்பினும் இறக்குமதியை விட ஏற்றுமதி அதிக வேகத்தில் உயர்ந்ததால், ஒட்டுமொத்த வர்த்தக பற்றாக்குறை ஓரளவு குறைந்துள்ளது.
கடந்த ஆண்டு அக்டோபரில் 2.39 லட்சம் கோடி ரூபாயாக இருந்த வர்த்தக பற்றாக்குறை, தற்போது 1.91 லட்சம் கோடி ரூபாயாக சரிந்துள்ளது.
இவ்வாறு தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.