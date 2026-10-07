‘சிட்கோ’ நிலத்தில் தொழில் வகை மாற்றம் சதுர அடிக்கு கட்டணம் ரூ.50 உயர்கிறது
‘சிட்கோ’ நிலத்தில் தொழில் வகை மாற்றம் சதுர அடிக்கு கட்டணம் ரூ.50 உயர்கிறது
UPDATED : அக் 08, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 07, 2026 10:44 PM
சென்னை: தொழிற்பேட்டைகளில் செயல்படும் சிறு , குறு, நடுத்தர நிறுவனங்கள், உற்பத்தி தொழிலில் இருந்து தகவல் தொழில்நுட்ப துறைக்கு மாறுவதற்கான கட்டணத்தை, சதுர அடிக்கு 100ல் இருந்து 150 ரூபாயாக உயர்த்த, ‘சிட்கோ’ நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளது.
தொழிற்பேட்டைகளில் நிறுவனங்கள் தங்கள் தொழில் வகையை மாற்றும் போது, சதுர அடிக் கு 100 ரூபாய் கட்டணத்தை சிட்கோ நிறுவனம் வசூலிக்கிறது. இது, 150 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட உள்ளது.
இது குறித்து, சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
தகவல் தொழில்நுட்ப துறையில் அதிக வேலைவாய்ப்புகள் கிடைப்பதால், உற்பத்தி தொழில் நிறுவனங்களுக்காக அமைக்கப்பட்ட தொழிற்பேட்டைகளில் சிறு, குறு, நடுத்தர அளவில் செயல்படும் ஐ.டி., நிறுவ னங்கள் தொழில் தொடங்க ஏற்கனவே அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கான கட்டணம், 100ல் இருந்து 150 ரூபாயாக மாற்றப்பட உள்ளது. இதற்கு, ‘சிட்கோ’ இயக்குநர்கள் குழு கூட்டத்திலும் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. விரைவில் அமல்படுத்தப்பட உள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.