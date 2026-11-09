அரசு திட்டம்! தர சான்றிதழுக்கு ரூ.50 லட்சம் வரை நிதியுதவி
அரசு திட்டம்! தர சான்றிதழுக்கு ரூ.50 லட்சம் வரை நிதியுதவி
UPDATED : நவ 09, 2026 05:23 PM
ADDED : நவ 09, 2026 03:58 PM
வெளிநாடுகளுக்கு பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்யும் நிறுவனங்கள், அந்தந்த நாடுகளின் தரம் மற்றும் பாதுகாப்பு விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும். இதற்காக பொருட்களை பரிசோதிக்கவும், தரச் சான்றிதழ் பெறவும் ஆகும் செலவை குறைக்க, மத்திய அரசு 'டிரேஸ்' திட்டத்தின் கீழ் நிதியுதவி வழங்குகிறது.
இத்திட்டத்தில் தகுதியான குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் பயன்பெறலாம்.
நிதியுதவி பெறுவது எப்படி?
*உத்யம் பதிவு மற்றும் ஏற்றுமதிக்கான ஐ.இ.சி., எண் வைத்திருக்க வேண்டும்.
*அரசு அங்கீகரித்த பட்டியலில் உள்ள பரிசோதனை அல்லது தரச் சான்றிதழுக்கு முன்கூட்டியே விண்ணப்பித்து ஒப்புதல் பெற வேண்டும்.
* உரிய பரிசோதனைகளை முடித்து, தேவையான சான்றிதழை பெற வேண்டும்.
*செலவு மற்றும் ஏற்றுமதி தொடர்பான ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து, திட்ட விதிகளின்படி நிதியுதவி பெறலாம்.
கவனத்திற்கு: அனைத்து தரச் சான்றிதழ்களுக்கும் நிதியுதவி கிடைக்காது. அரசு அறிவித்துள்ள சான்றிதழ்கள் மற்றும் தகுதியான செலவுகளுக்கு மட்டுமே உதவி வழங்கப்படும்.
விண்ணப்பிக்க: trade.gov.in
யாருக்கு எவ்வளவு உதவி
நிறுவனங்கள் : செலவில் வழங்கப்படும் உதவி
குறு, சிறு நிறுவனங்கள் : 95% வரை
நடுத்தர நிறுவனங்கள் : 80% வரை