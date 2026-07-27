'போட்டி விதிமீறலில் ஈடுபடும் நிறுவனங்களுக்கு அபராதம்': பார்லி., குழு வலியுறுத்தல்
'போட்டி விதிமீறலில் ஈடுபடும் நிறுவனங்களுக்கு அபராதம்': பார்லி., குழு வலியுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 04:30 AM
புதுடில்லி: போட்டி சட்டங்களை தொடர்ந்து மீறும் நிறுவனங்கள் மீது அபராதம் விதிப்பதற்கான வழிகாட்டுதல்களை கடுமையாக அமல்படுத்த வேண்டும் என, பார்லி., குழு வலியுறுத்தியுள்ளது.
மிலிந்த் முரளி தியோரா தலைமையிலான மாநிலங்களவை துணை சட்டக்குழு, இந்திய போட்டி ஆணையம் தொடர்பாக தாக்கல் செய்துள்ள அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது:
போட்டி சட்டங்களை நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து மீறும்போது, இந்திய போட்டி ஆணையம் அபராதம் விதிக்கும். நியாயமான போட்டியை உறுதிப்படுத்த, போட்டி சட்டங்கள் தீவிரமாக அமல்படுத்தப்படுவது அவசியம். இல்லையெனில், குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள், ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள் உள்ளிட்டவற்றின் போட்டியிடும் திறன் பாதிக்கப்படும்.
நிறுவனங்கள் போட்டி சட்டங்களை தொடர்ந்து மீறுவதால், தங்கள் மீது விதிக்கப்படும் அபராதத்தை, தொழில் நடத்துவதற்கான சாதாரண செலவாகவே கருதும் அபாயம் உருவாகிறது. இதனால், சட்டங்களின் தடுப்பு நோக்கம் பாதிக்கப்படுகிறது. எனவே, அபராதத் தொகையை நிர்ணயிக்கும் வழிகாட்டுதல்களை, இந்திய போட்டி ஆணையம் தீவிரமாக அமல்படுத்த வேண்டும். குறிப்பாக, தொடர்ந்து விதிமீறும் நிறுவனங்களுக்கு கடுமையான அபராதம் விதிப்பதன் வாயிலாக, எதிர்கால குற்றங்களை தடுக்க முடியும்.
உறுதிமொழி, சமரசம், விற்றுமுதல் அல்லது வருவாய் அடிப்படையில் அபராதம் நிர்ணயித்தல் உள்ளிட்ட இந்திய போட்டி ஆணையத்தின் பல்வேறு விதிமுறைகளையும், குழு ஆய்வு செய்துள்ளது. மேலும், கார்ப்பரேட் நிறுவன விவகாரங்கள் அமைச்சகமும், இந்திய போட்டி ஆணையமும், போட்டி சட்டங்களின் ஒழுங்குமுறை அமைப்பை, குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் மறுஆய்வு செய்ய வேண்டும். உலகளாவிய சிறந்த நடைமுறைகளுக்கு ஏற்ப அவற்றை அவ்வப்போது புதுப்பிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.