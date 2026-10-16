இயற்கை பனை வெல்லம் பல்கேரியாவுக்கு முதல் ஏற்றுமதி

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ADDED : அக் 16, 2026 09:54 PM
சென்னை: தமிழகத்தில், இயற்கை முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட, 1.75 டன் பனை வெல்லத்துாள், முதல் முறையாக பல்கேரியா நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் பாரம்பரிய பனை பொருட்களின் தயாரிப்புகளை உலக சந்தைக்கு கொண்டு செல்வதையும், இயற்கை முறையில் தயாரிக்கப்படும் பொருட்களின் ஏற்றுமதியை அதிகரிப்பதையும் மத்திய அரசு ஊக்குவிக்கிறது.
மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும், ‘அபெடா’ எனப்படும் வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு பொருட்கள் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு ஆணையம், விவசாயிகள், உற்பத்தியாளர்களை சந்தித்து ஏற்றுமதி, இயற்கை வேளாண் தொடர்பாக விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை நடத்தி வருகிறது.
அதன்படி, ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிபா ளையத்தில் இருந்து, பல்கேரியாவின் வார்னா நகருக்கு, 43 விவசாயிகளின், இயற்கை முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட 1.75 டன் பனை வெல்லத்துாள், முதல் முறையாக நேற்று முன்தினம் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது.
இங்கு இயற்கை சாகுபடி, 137 ஏக்கரில் நடக்கிறது. ஏற்றுமதி வாயிலா க விவசாயிகளுக்கு, 15 – 22 சதவீதம் கூடுதல் வரு வாயும், உற்பத்தியாளர்களுக்கு 17 சதவீதம் கூ டுதல் வருவாயும் கி டைக்கும்.