UPDATED : நவ 16, 2026 05:36 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:32 PM
வங்கக்கடலில் நிலவும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் புயலாக வலுப்பெறும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ள நிலையில், தமிழகத்தின் கிழக்கு கடலோர பகுதிகளில் மீன்பிடி தொழில் முடங்கியுள்ளது.
கடந்த 13ம் தேதி முதல் மறு உத்தரவு வரும் வரை, மீன்பிடி படகுகளுக்கு அனுமதி சீட்டுகள் வழங்கப்படாது என தமிழக மீன்வளத்துறை அறிவித்துள்ளது.
தமிழகத்தில் 14 கடலோர மாவட்டங்களில் 608 மீனவ கிராமங்கள் உள்ளன. மாநிலம் முழுதும் 44,382 மீன்பிடி படகுகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
மீன்வளத்துறை புள்ளிவிபரங்களின்படி, கடந்த நிதியாண்டில் தமிழகத்தில் 7.24 லட்சம் டன் கடல் மீன்கள் பிடிக்கப்பட்டுள்ளன. இது நாளொன்றுக்கு சராசரியாக 1,984 டன் ஆகும்.
இதே காலகட்டத்தில் 7,660 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 1.52 லட்சம் டன் மீன் மற்றும் மீன் சார்ந்த பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளன.மீன்பிடி தடை நீடிப்பதால், மீன் விற்பனை, கருவாடு தயாரிப்பு, குளிர்பதன கிடங்குகள் மற்றும் மீன் பதப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட தொழில்களும் பாதிக்கப்படும் வாய்ப்புள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு மீனவர் பேரவையினர் தெரிவித்ததாவது:
தொடர்ந்து புயல் எச்சரிக்கைகள் விடுக்கப்படுவதால், மீனவர்களின் வருவாய் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இழப்பை சமாளிக்க, விசைப்படகுகளுக்கு நாளொன்றுக்கு 10,000 ரூபாயும், நாட்டுப்படகுகளுக்கு 5,000 ரூபாயும் நிவாரணமாக தமிழக அரசு வழங்க வேண்டும்.இவ்வாறு அவர்கள் தெரிவித்தனர்.