நாட்டின் ஏற்றுமதி வளர்ச்சியில் 5 துறைகளில் பங்கு 83 சதவீதம்
நாட்டின் ஏற்றுமதி வளர்ச்சியில் 5 துறைகளில் பங்கு 83 சதவீதம்
UPDATED : நவ 16, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 15, 2026 10:34 PM
புதுடில்லி: கடந்த அக்., மாதத்தில் நாட்டின் சரக்கு ஏற்றுமதி 45.10 சதவீதம் அதிகரித்து 4.65 லட்சம் கோடி ரூபாயை எட்டியுள்ளது. இதில் பொறியியல், பெட்ரோலியம், எலக்ட்ரானிக், ரத்தினங்கள் – ஆபரணங்கள் மற்றும் ரசாயனம் ஆகிய 5 துறைகளின் பங்கு மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 83 சதவீதம் என ‘குளோபல் டிரேட் ரிசர்ச் இனிஷியேட்டிவ்’ அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளதாவது;
குறிப்பிட்ட 5 துறைகளின் ஏற்றுமதி மதிப்பு கடந்த ஆண்டு கிட்டத்தட்ட 2.03 லட்சம் கோடி ரூபாயாக இருந்த நிலையில், தற்போது 59.40 சதவீதம் அதிகரித்து கிட்டத்தட்ட 3.23 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது.
இதில், பெட்ரோலிய பொருட்கள் ஏற்றுமதி 140.20 சதவீதம் அபரிமிதமாக உயர்ந்து 83,566 கோடி ரூபாயாக உள்ளது.
எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள் ஏற்றுமதி 62.70 சதவீதம் அதிகரித்து 62,416 கோடி ரூபாயாக உள்ளது. பொறியியல் பொருட்களின் ஏற்றுமதி 36 சதவீதம் உயர்ந்து கிட்டத்தட்ட 1.20 லட்சம் கோடி ரூபாயாக பதிவாகியுள்ளது.
மேலும், ஜவுளி மற்றும் ஆயத்த ஆடைகள் ஏற்றுமதி 26.30 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.31,678 கோடியாகவும், இறைச்சி மற்றும் பால் பொருட்களின் ஏற்றுமதி 34.90 சதவீதம் அதிகரித்து 7,410 கோடி ரூபாயாகவும் உள்ளன
இவ்வாறு அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.