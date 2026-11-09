‘கால்நடை சந்தைகளை முறைப்படுத்த வேண்டும்’

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ADDED : நவ 09, 2026 10:24 PM
சென்னை: “தமிழக பொருளாதாரத்தில் கால்நடை சந்தைகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. இதை முறைப்படுத்தினால் ஆடு வளர்ப்பு சார்ந்த திட்டங்கள், கொள்கைகளை வகுக்க முடியும்,” என, கால்நடை துறை அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.
இது குறித்து அவர்கள் தெரிவித்ததாவது:
தமிழகத்தில் 200க்கும் மேற்பட்ட கால்நடை சந்தைகள் செயல்படுகின்றன. பெரும்பாலான சந்தைகளில் ஆடுகள் விற்கப்படுகின்றன. கடந்த தீபாவளி பண்டிகையின் போது கிட்டத்தட்ட 50 கோடி ரூபாய்க்கு ஆடுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டு உள்ளன.
கால்நடை சந்தைகளுக்கு என்னென்ன ஆட்டு இனங்கள், எங்கிருந்து வருகின்றன, என்ன விலைக்கு விற்பனையாகின்றன, எவ்வளவு வர்த்தகம் ஆகிறது உள்ளிட்ட எந்த விபரங்களும் பதிவு ஆவதில்லை.
சந்தைகளில் ரொக்க பரிவர்த்தனை அதிகம் நடப்பதால் துல்லியமான வர்த்தகத்தையும் சொல்ல முடிவதில்லை.
புள்ளி விபரங்களின்படி, தமிழகத்தின் ஆட்டிறைச்சி தேவையை பிற மாநிலங்கள் தான் பூர்த்தி செய்து வருகின்றன. தமிழகத்தில் பால், முட்டை, இறைச்சி உள்ளிட்ட கால்நடை சார்ந்த மொத்த பொருளாதார மதிப்பு 1.47 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உள்ளது. இதில் இறைச்சிக்கு முக்கிய ஆதாரமாக இருக்கும் ஆடு வளர்ப்பு பொருளாதாரத்தை மேலும் வளர்த்தெடுக்க வேண்டுமென்றால் கால்நடை சந்தைகளை அரசு கண்காணிப்பின் கீழ் கொண்டு வந்து முறைப்படுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு கூறினர்.
கால்நடை சந்தைகளுக்கு என்னென்ன ஆட்டு இனங்கள், எங்கிருந்து வருகின்றன, என்ன விலைக்கு விற்பனையாகின்றன, எவ்வளவு வர்த்தகம் ஆகிறது உள்ளிட்ட எந்த விபரங்களும் பதிவு ஆவதில்லை