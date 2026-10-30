‘தமிழகத்தின் ஏற்றுமதி அளவை அதிகரிக்க உணவு துறைகளில் கூடுதல் கவனம் தேவை’
‘தமிழகத்தின் ஏற்றுமதி அளவை அதிகரிக்க உணவு துறைகளில் கூடுதல் கவனம் தேவை’
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 10:46 PM
சென்னை: “தமிழகத்தின் ஏற்றுமதி அளவை அதிகரிக்க, வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு பொருட்கள், கடல் உணவு பொருட்கள், உணவு பதப்படுத்தும் தொழில் உள்ளிட்ட துறைகளில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும்,” என, தமிழக அரசின் தொழில் துறை சிறப்பு செயலர் விவேகானந்தன் தெரிவித்தார்.
தமிழக தொழில் துறையும், மத்திய அரசின் வெளிநாட்டு வர்த்தக இயக்குநரகமும் இணைந்து, ‘இந்தியாவின் தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்களை தமிழகத்திற்கான உலகளாவிய சந்தை வாய்ப்பாக மாற்றுதல்’ என்ற தலைப்பில், ஏற்றுமதியாளர்களுக்கான பயிலரங்கை, சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டலில் நேற்று நடத்தின. ஏற்றுமதியாளர்கள், உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுக்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
தமிழக தொழில் துறை சிறப்பு செயலர் விவேகானந்தன் பேசியதாவது:
நம் நாட்டில் இருந்து ஏற்றுமதியை ஊக்குவிக்க, வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் துறை அமைச்சகம் வாயிலாக கிடைக்கும் பல்வேறு ஊக்கத்தொகை திட்டங்களை ஏற்றுமதியாளர்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும்.
ஏற்றுமதி அளவை அதிகரிக்க, வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு பொருட்கள், கடல் உணவு பொருட்கள், உணவு பதப்படுத்தும் தொழில் உள்ளிட்ட துறைகளில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். கடந்த ஆண்டில் தமிழக ஏற்றுமதி, 5,900 கோடி டாலராக இருந்தது. இதில், 60 சதவீதம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் துறையை சேர்ந்தது.
மற்ற துறைகளிலும் ஏற்றுமதியை அதிகரிக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. நாட்டில், 700க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன. அவற்றில் குஜராத்தின் ஜாம்நகர் முதலிடத்தில் உள்ளது. காஞ்சிபுரம் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. இதை முதலிடத்திற்கு உயர்த்த முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.